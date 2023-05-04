FOMC｜聯儲局加息0.25厘　鮑威爾：通脹前景展望不支持減息

美國聯儲局周三（5月3日）一如預期加息0.25厘，議息聲明暗示或停止進一步加息。聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell ）在會後於記者會上稱，他不排除美國出現經濟衰退的可能性，但相信能夠避免衰退。他又指出，局方在壓低通脹方面仍有漫長的路要走，如果通脹仍然偏高，當局將不會減息，而聯邦公開市場委員會（FOMC）的通脹前景展望，並不支持減息。



鮑威爾表示，委員會曾討論暫停加息，今次會議並無作出這個決定，但認為正接近甚至可能已達到終點，可能會暫停一段時間，未來將會逐次會議評估。聯儲局正在設法實現有效的限制性利率水平，局方必須在加息幅度不夠大，以及加息過度的風險之間取得平衡。在利率問題上將根據更多數據作決定，原則上無需加息至太高水平，當局正在評估利率是否已對美國經濟構成有效限制。

他指出，聯儲局在壓低通脹方面，仍有漫長的路途要走，聯邦公開市場委員會（FOMC）的通脹前景展望並不支持減息。當局致力於實現2%的通脹目標，現在需要集中精力將通脹降下來。他指出，勞動力市場有一定的走弱，但仍然太強勁，現在需要集中精力將通脹降下來。

鮑威爾又稱，已看到收緊貨幣政策對房屋市場和投資活動的影響，經濟可能會受信貸條件收緊影響，但穩定貨幣政策和金融穩定性工具運作良好。他又表示，3家大型銀行於3月構成的壓力，現在都已解決，當局將繼續仔細監測銀行系統。