滙豐股東會｜杜嘉祺再籲股東投票反對分拆及派息不少於51美仙議案

滙豐（0005）今日在英國伯明翰舉行股東會，就18項議案進行表決，其中第17及18項議案由包呂宇健代表小股東提出，當中包括要求分拆亞洲區業務，以及每年派息不少於51美仙。在進行表決前主席杜嘉祺於股東會上，再次呼籲股東對2項議案投反對票。



杜嘉祺指出有關建議對該行作出策略和結構檢討，並限制董事釐定股息能力，強調該行已仔細和全面審視有關決議案，希望直接作回應。

就策略和結構檢討決議案，杜嘉祺指出去年董事會經審視第三方專家建議後，已深入考慮眾多其他結構選項，結論是其他結構選項會嚴重損害股東價值，包括令大家股息蒙受風險，迄今董事會上下仍一致維持有關觀點。

環球業務貢獻大部份收入

杜嘉祺指出滙豐創辦時已立志成為一家環球銀行，服務東西方世界，以及其間眾多網點。為客戶聯繫世界上最龐大交易及投資領域，依然是該行最大優勢。

他指出該行是世界首屈一指的貿易融資銀行﹑外匯業務名列前三，亦是全球領先的支付機構。

環球業務貢獻該行大部份收入，亦是整套策略的核心。他指出重組業務或分拆意味該行會失去有關收入，因銀行不再擁有客戶重視的聯繫，將產生一段不確定時期，屆時客戶﹑員工及股東的注意力將被分散並受不利影響，更會於未來多年虛耗龐大開支，以及構成重大的執行風險，因此分拆業務不符股東利益。

至於股息政策的建議，他指出無論是對銀行或一般企業而言，固定派息都不是審慎的財務管理策略。董事會必須考慮財務業績和市場環境，再計及滙豐的抗逆力﹑資金及儲備水平，以及投資未來的需要及在達致所有法律及監管規定下，酌情釐定股息。他指出該行已設定派息比率的方式，為股東帶來負吸引力的回報。

強調現有策略之有效

杜嘉祺指出，該行現行策略行之有效，有關策略正提升表現，增加股東股息，因此不宜冒險。他指出該行董事會股東觀點及意見，但只會接納能為全體股東帶來實際裨益的建議，但一致認為有關建議案均不會達到有關結果。

呂宇健在股東會上向包括杜嘉祺等管理層作提問，包括有關行政總裁祈耀年於該行收購矽谷銀行英國銀行業務前，減持股票，若是對滙豐有信應該增持。杜嘉祺指出就此問題已曾作回應，繼而指出祈耀年減持股份是為了支付稅款，又指出減持是自動進行。