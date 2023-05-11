美PCAOB去年調查中港審計機構　稱兩份報告顯示存不可接受缺憾

美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）去年對中國的畢馬威振華會計師事務所，及香港的羅兵咸永道進行調查及審查。委員會於周三（10日）公布調查報告。PCAOB主席Erica Williams指出兩份報告均顯示，存有不可接受的缺憾，明言有關不足之處非常嚴重，以至當認為審計公司未能獲得足夠適當的審計證據，以支持其對上市公司財務報表或財務報告內部控制工作。



Erica Williams指出今次報告是朝著邁出強而有力的第一步。通過揭示缺陷，報告為投資者﹑審計委員會和潛在客戶提供重要訊息，以便他們作出明智決定並追究公司責任。根據法規公司有1年時間進行補救。若未能按要求作出糾正，當局便會有關問題公開。在適當情況下，當局會將調查結果提交予執法團隊，以便採取可能的行動。若發現違規行為，執法團隊會毫不猶豫地建議制裁，包括作巨額罰款及禁止行為不良者未來再進行審計工作。

她指出去年的行動僅屬開始，當局會繼續進行調查，亦已開始為今年調查進行實地工作。同時重申若內地當局採取任何方式阻礙或未能便利PCAOB的調查，PCAOB便會立即採取行動，考慮發布新決定的必要性。