美國PCAOB稱首次能對中國公司進行審計

美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）12月15日召開簡短記者會，已確定它可以全面檢查和調查在中國的公司，這是史上首次。



PACOB9月至11月期間，在香港對中資企業進行現場審計工作。PCAOB主席Erica Williams於15日指出，今次是有史以來PACOB完全地對以中港兩地為總部的公眾會計師事務所進行調查及審查。

PCAOB稱已自行決定選擇進行審計的公司，並已選擇及檢查2間，分別是中國的畢馬威華振會計師事務所（KPMG Huazhen LLP）和香港的羅兵咸永道（PricewaterhouseCoopers，PwC）。

中國證監會8月26日宣布，與PCAOB達成協議，就在美國上市的中概股審計取得共識，最終達成為期7週的檢查。路透社11月稱，在為期7週的檢查期間，美國官員已訪問到他們要求的所有訊息。

路透社11月稱PCAOB在7週審計過程中獲得未經編輯的工作文件、可向中國的審計公司員工發問以及獨立地選擇檢查什麼公司。

美國監管機構長期以來一直要求獲得在美國上市的中國企業審計紀錄，但北京以安全理由不予提供。在美國上市的瑞幸咖啡在2020年被揭審計造假行為，結果發現偽造交易近22億元人民幣，引起關注，刺激美國國會同年通過《外國公司問責法》。

法案要求所有在美國上市的所有公司，披露審計紀錄予檢視，如連續3年拒絕公開審計紀錄，可被勒令除牌。在美國上市的中國企業共計200間以上，若全被除牌將引發市場動盪。