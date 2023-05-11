美國4月通脹升幅回落至4.9%　花旗卻預期聯儲局7月前再加息2次

美國4月份CPI按年升幅收窄至4.9%，以及聯儲局已連續加息10次，累計加幅達5厘，為80年代初以來加息步伐最急速加息周期。加上近期地區銀行問題頻生，讓外界預期聯儲局的加息行動暫告一段落。不過花旗最新發表的報告預期，當局會再加息2次，至今年7月會議後本輪加息周期才結束。



花旗環球市場首席亞太經濟師Johanna Chua認為，聯儲局會再加息2次，今年7月後本輪加息周期才結束。

Johanna Chua指出即使市場人士導對美國銀行業危機仍感到憂慮，但是並無如外界所料出現信貸危機。信貸環境確有放慢及收緊情況，惟緊縮程度不大。同時當地通脹相當具韌力，因此預料當局在今年7月前仍會加息2次。

Johanna Chua又指出要促使當地通脹回落至3%，經濟衰退自然會隨之而至，預料當局或於明年首季減息。

里士滿儲銀行長﹕如需求回升聯儲局須再加息

另一方面，美國里士滿聯邦儲備銀行行長巴爾金指出，當地通脹仍頑強地高，不再趨向當局訂下的2%通脹目標水平。

他接受美聯社訪問時指出，數據反映一次性牽動通脹的因素不會持續，通脹仍頑強地高企，過去數月核心消費物價指數按月升幅介乎0.3至0.5%，未有如預期般回落。

他進一步指出若需求再度回升，通脹升勢回復強勁，當局便要加息；又指出聯儲局最新公布的議息聲明是強調需要觀察通脹一段時間，而不是指一定會停止加息。

他指出看到轄區內銀行以嚴謹態度處理貸款，惟對通脹的影響屬難料。