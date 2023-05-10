兩年通脹未解　民調：近半美國人對拜登經濟「幾乎零信任」

撰文：毛詠琪
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美國最快於6月1日面臨債務違約，兩黨仍未就提高債務上限達成共識，財長耶倫（Janet Yellen）於周一已放狠話警告，美債違約可能導致金融混亂，並降底美元作為世界準備貨幣的地位。周二公布的蓋洛普民調顯示，在經歷了兩年的通脹，美國人對白宮、聯儲局及財政部官員欠信心。

調查發現，只有35%受訪者對總統拜登（Joe Biden）經濟政策正確有「強烈」或「相當程度」信心。蓋洛普指，這跟人們對總統信任度低互相符合。儘管失業率下跌至歷史低位，近半（48%）美國人表示對拜登的經濟政策幾乎全沒信心（almost no confidence）。

至於聯儲局（FED）主席鮑威爾（Jerome Powell），僅36%對鮑威爾的經濟政策有信心，是他在任六年以來的新低；同時28%人表示對他幾乎全沒信心。

民眾對財政部長耶倫的信任程度相若，只有37%受訪者對她持「強烈」或「相當程度」信心。

美國自去年夏季以來一直深受通脹困擾，上周，美國聯儲局宣布連續第十次加息，將基準利率提高至2007年底以來最高水平，儘管通脹近月已呈降溫，但消費者在日常生活用品、食品、汽車等方面都仍面對高價格問題，與目標的2%通脹仍有距離。雖然這次可能是本輪最後一次加息，但鮑威爾卻繼續「放鷹」，表示今年內或無法減息。

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