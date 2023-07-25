凱施餅店被追討3千幾萬巨款　市民曾搶懷舊西餅︰趁未執食返幾件

凱施餅店疑似有結業危機，有網民發現多間餅店已被封舖，看似將面臨全線倒閉。消息傳出後，不少市民趕及凱施餅店結業前，搶食懷舊西餅，更有人指「未執之前食返幾件雀巢蛋糕」！



7月25日更新︰

凱施最新消息，其創辦人蕭偉堅和妻子元雪全，7月24日遭一間財務公司入稟高等法院，指向兩人借款港元3,300萬卻未有還款，連同利息至今共欠約港元3,470萬元。財務公司要求兩人清還欠款，以及將抵押的6個物業交吉。

凱施官網顯示全港一共有56間分店，近來負面消息不絕，店內的懷舊西餅是大眾記得之物，難道不久將來真成集體回憶？

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市民搶食懷舊西餅：雀巢蛋糕係回憶

凱施餅店近日再度傳出疑似全線結業的消息，引發大批港人關注及討論。早於1980年成立的凱施餅店，最初為凱施餐廳，麵包、港式奶茶屢獲好評，1990年初起開設西餅店，售賣蛋糕及麵包，標榜每天新鮮製造，現已發展出超過50間分店，深得不少港人的喜愛。近日被傳出即將結業，有不少市民打算把握機會食懷舊西餅，「未執之前，食返幾件懷舊蜂巢蛋糕（雀巢蛋糕）先」、「唔好執呀，佢啲包同西餅好好食」、「丹麥條同肉鬆方包都好食」，表示大感不捨。

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然而，有部分網民認為凱施餅店出品愈做愈差，「西餅擺得耐又乾又無味」、「經過佢嘅陳列柜，個蛋糕擺左幾日仲喺度」、「賣空氣包」、「早點倒閉，唔使白交租」，坦言即使結業消息屬實亦毫不可惜。此外，更有已購買凱施餅店餅卡網民大呻：「無喇！無喇！我成百張餅咭泡咗湯」、「寧可信其有，用晒贈劵佢」。

（圖片來源：凱施餅店官網）

凱施多間分店被封舖或遷出

有網民日前於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」已發帖文，指凱施餅店中環分店被封舖，相片中可見，店外張貼了「高院民事訴訟」的中英對照律師信，指該店已於2023年5月5日被正式收回，並強調「任何人等未經許可，不得擅進」。

凱施餅店中環分店門外告示▼▼

此外，多間凱施餅店分店包括藍田店、粉嶺店等，亦陸續有人影到遷出啟示，部分店面內仍未清空，但已暫停營業。另根據市場消息指，凱施餅店荃灣眾安街一個全幢物業已被財務公司接管，淪為銀主盤。凱施餅店疑全線結業的消息，在網上越趨熱烈，因此促發部分市民去搶買、搶食凱施懷舊西餅。