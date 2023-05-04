聯儲局第十次加息｜坐等美國銀行業下一張「多米諾骨牌」

美東時間5月3日聯儲局貨幣政策委員會FOMC會後宣布，將政策利率聯邦基金利率的目標區間從4.75%至5.0%上調到5.0%至5.25%。這是聯儲局自去年3月以來連續第十次加息。5.25%的聯邦利率已經是2007年金融危機爆發16年來的最高水平。



FOMC會議後，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）舉行記者會表示：原則上，我們不需要把利率提高到那麼高。我們試圖讓利率達到並保持在足夠的限制性水平。我們正在持續評估利率是否具有足夠限制性，目前無法確定是否已經達到足夠限制性的水平。我們可能已經達到足夠限制性的水平，或者距離這一水平已經並不遙遠。在宣佈我們已經採取了足夠的緊縮政策之前，我們需要更多的數據。鮑威爾還承認：當前的政策是緊縮的。實際利率約為2%，明顯高於中性利率。

相比上次會議聲明，聲明刪除關於「適宜進一步加息」的措辭。聲明多次重申，將把本輪加息周期以來數次緊縮以及傳導機制的滯後性納入考量，以確定「未來額外的政策緊縮程度」。這些跡象，有分析認為，這意味着在經歷了一年多的迅速加息之後，聯儲局有望暫停加息腳步。

此外，聲明中有一段措辭的變化是「很有意思」的——「我們必須平衡做得不夠和做得太多的風險」。不知道聯儲局是否真的意有所指，在觀察人士看來，就在聯儲局宣佈再次加息前，5月1日，美國第一共和銀行確定被出售給摩根大通，該銀行也成為繼矽谷銀行、簽名銀行之後，兩個月來被關閉和接管的第三家美國區域性銀行，也是美國史上第二大銀行倒閉案。我們都知道，美國銀行體系的系統性危機正在爆發。

雖然聯儲局聲明中也有強調「美國銀行體系健全且富有彈性」，但它同樣會說「我們必須平衡做得不夠和做得太多的風險」的時候就看的出來底氣不足。

第一共和銀行First Republic Bank（FRB） ：圖為2023年4月28日，一名保安員站在美國加州三藩市第一共和銀行分行外。（Reuters）

4月28日，聯儲局發布關於矽谷銀行倒閉的調查評估報告，認為矽谷銀行倒閉是自身管理不善、當局監管不力、社交媒體狂熱共同造成的，並承諾將對銀行實施更嚴格的監管。這些問題顯然都在，但聯儲局不敢正視或者說不敢挑明問題的源頭——貨幣政策的無序刺破了泡沫。

同歷史上許多金融危機類似，這次銀行危機也是由恐慌擠兑造成的信心危機，而背後起源也是由央行加息引發的宏觀周期變化。具體到美國，這次宏觀周期變化源於長期低利率、低通脹環境下新冠疫情的暴發：為救助經濟金融實施了大規模財政補助和超寬鬆貨幣政策，加之供應鏈混亂造成通脹高漲，為遏制通脹又急劇加息，經濟金融刺激的力度、通脹上漲的幅度、加息的速度均為數十年之最。

疫情爆發雖是突如其來的，而政府的應對顯然也是頭疼醫頭腳疼醫腳的應急，其後引發的後果及相應的應對也都是應急、應急再應急。這些諸多因素短時間內疊加複合、互動連鎖，造成宏觀周期空前迅速、劇烈、反覆地變化，讓人無所適從，舉措失當。

美國聯儲局加息至2007年以來最高水平

3月以來，美國銀行業危機持續發酵。必須意識到，繼續激進加息或為陷入危機的美國銀行業火上澆油，讓美國離衰退更近一步。中國人民大學重陽金融研究院研究員劉英分析認為，當前形勢下，聯儲局若選擇繼續加息，將給世界經濟帶來負面影響。

第一，繼續加息一定會抑制經濟，無論是投資消費還是進出口都會被抑制增長。美國經濟可能會繼續下行，壓力會更大。第二，美國銀行業的危機會繼續，可能會進一步引發系統性風險。眼下擺在美國政府和監管部門面前的是個悖論，即繼續加息可能加劇銀行流動性危機，暫緩加息則無法有效抑制通脹。第三，對於外匯儲備不高、外債較高、產業結構單一的國家來說，聯儲局加息可能會導致這些國家出現破產現象。事實上已經有不少國家已經不斷亮紅燈。

美國今年3月通脹率已回落至5%，令人預期5月會是聯儲局這一波加息的最後一次。(trading economics)

劉英認為，當前美國銀行業危機並未結束，正在擴大並複雜化。特朗普政府和拜登政府在銀行監管政策理念上的「南轅北轍」，是導致危機發生和擴大的主要原因。特朗普上任之後放鬆了對美國銀行業的監管，導致很多銀行在零利率的情況下，運用大量存款做一些不合適的投資。目前，面對聯儲局快速、持續地抬升利率，這些銀行的資產大量損失，導致這一波中小銀行倒閉。

中小銀行出了問題後，美國回頭找監管缺位的問題，但已經晚了，損失已經造成了。拜登現在說銀行是安全的，實際上是騙人的。那些受到銀行倒閉驚嚇的儲戶一定會去取款，把錢從小銀行挪到大銀行，這樣美國銀行的脆弱性更強，會導致新一波倒閉潮。美國下一步會收緊監管舉措，但這又讓銀行的資產端和負債端受到擠壓，「爆雷」的情況可能會更加嚴重。

現在的金融乃至整個經濟體系的全局性、系統性更加突出，可謂一葉落而知天下秋，牽一髮而動全身，一招不慎滿盤皆輸。與上次全球金融危機發生於大而不能倒（too big to fail）的大型機構不同，這次危機發生於地區性中小銀行，波及範圍不大，但如果處置不當或不及時，也會迅速蔓延、擴大，後果難以預料。

另一個角度來說，美國銀行業的系統性危機，癥結在於加息和美債利率的失衡，聯儲局加息，銀行存款收益高於美國國債收益，市場紛紛拋售後者，導致其價格大幅度貶值。鑑於銀行等金融機構是除主權國家之外最大的持有者，所以，美債貶值也會連累銀行資產價值貶值，最終資不抵債，致使破產。2022年，美國政府的債務總額為31.42萬億，相當於美國2022年26.13萬億GDP的1.2倍，僅每年需要償還的利息就高達6400億美元，預計到2029財年將突破1萬億美元。

此外，由於當前融資收緊、辦公樓需求下降，商業地產的相關違約風險已經逐漸暴露。根據相關數據，截至去年年底，資產不超過2500億美元的區域性銀行持有約1.1萬億美元的商業房地產貸款，佔其總資產的比重近三成，面臨的風險尤為突出。芒格在接受採訪時都在警告：美國商業地產市場正在醖釀一場風暴，隨着地產價格下跌，美國銀行業「充斥着不良貸款」。

美國銀行業的「病灶」未除，出現下一張「多米諾骨牌」基本是板上釘釘的事情。而正如前述，美國銀行業的「病灶」本就冰凍三尺非一日之寒，根本是無解的。此前就有研究顯示，美國至少有186家銀行面臨與矽谷銀行類似的情況，這些銀行一旦遭遇擠兑就可能陷入危機。國際評級機構穆迪日前也下調了10餘家美國地區性銀行的評級，擔憂這些銀行是否具備足夠的穩定性。