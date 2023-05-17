拜登縮短亞洲行程提早返美　冀周末與兩黨達成債務上限協議

美國總統拜登與共和黨籍眾議院議長麥卡錫等人昨在白宮就提高債務上限，進行第二度協商。麥卡錫會後向外表示，雙方仍有分岐，但他認為有機會可在本周內達成共識。白宮隨後也宣布，拜登將縮短本周的出訪行程，會在日本參加G7高峰會後直接返美，取消原定的澳洲和巴紐行程，以便回美國與國會領袖進行最終談判。



會談時間約達1小時，雙方主要分歧，是控制眾議院的共和黨要求，以削減財政開支為條件，才願意調高債務上限，但白宮拒絕。

麥卡錫會後向記者表示，雙方就提高債務上限達成共識仍有一段距離，但他也說:「要在本周結束前達成協議是有可能的，達成共識不是一件難事。」參院共和黨領袖麥康奈指:「我們不會讓違約這件事發生。」

共和黨籍眾議院議長麥卡錫會後向記者表示，雙方就提高債務上限達成共識仍有一段距離，但他也說:「要在本週結束前達成協議是有可能的，達成共識不是一件難事。」 （Reuters）

逾百巨企CEO促盡快解決危機

民主黨國會代表對本周內達成協議保持質疑，而白宮則稱此次會談「有建設性且直接」。拜登在會談後的一個場合上表示:「雙方仍有工作得完成。我們都在同一條道路上，也就是確保美國不會違約。」

不過拜登也說，他很失望，共和黨不願接受課徵富人稅和提高企業稅等增加國家收入的方法。

高盛行政總裁蘇德巍等一百四十多名大企業行政總裁，敦促白宮和國會盡快解決爭議，一旦債務違約，會嚴重削弱美國在全球金融系統的地位，重提2011年的同類僵局，已令美股累積大跌17%。