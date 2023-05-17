麥卡錫：或在週末就債務上限達成共識　過百商界領袖促取得協議

美國兩黨對立導致債務上限談判陷入僵局，商界憂慮觸發債務違約。總統拜登（Joe Biden）5月16日與眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）再度談判之際，後者稱雙方或可以在週末取得共識。



另外當地傳媒報道，美國近150名商界領袖，包括摩根士丹利行政總裁James P. Gorman、高盛（Goldman Sachs）行政總裁蘇德巍（David Solomon）、納斯達克交易所公司的行政總裁Adena Friedman，以捷南航空總裁海耶斯（Robin Hayes）等函拜登及國會議員，警告未能提升債務上限會產生災難性後果。

信中提到，如果未能解決當前的談判僵局，將很容易產生更多的負面後果。 儘管美國經濟總體強勁，但通脹高企為金融體繫帶來了壓力，包括最近的幾家銀行倒閉。 如果國家拖欠債務，情況會更惡劣，將削弱美國在世界金融體系中的地位。

美國上一次債務上限危機在 2011 年，結果美國失去了 AAA 信用評級。商界領袖在信中指出，對於市場和經濟而言，那是悲慘的一年。

美國財政部長耶倫耶倫（Janet Yellen）表示，如果未能提高債務上限，美國最早可能在6月1日出現債務違約。

另外白宮同日證實，拜登會在本週較後時間到日本出席七國集團（G7）峰會後，將在21日回國處理債務上限問題，因此原定訪問巴布亞新幾內亞及澳洲的計劃被迫取消。