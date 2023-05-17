調查：低效率會議損害生產力　83%受訪員工冀AI減輕工作量

Microsoft發佈《Microsoft工作趨勢指數》年度報告，顯示急促工作節奏已超出員工的負荷能力，令他們難以進行創新的工作。企業應善用新一代AI工具，提高他們的創造力和生產力。



報告顯示，每天使用電腦進行著重複乏味的工作，已經超出員工能力所限。76%的香港員工表示，他們沒有足夠的時間和精力來完成他們的工作。

從Microsoft 365的數據看到，平均每位員工將57%時間用於交流，只有43%用於創意工作上。而損害生產力的首要因素是低效率的會議。

8成員工冀AI可用於分析及創意工作

報告亦顯示，雖然69%的香港受訪者擔心AI會取代他們的工作，但83%的受訪者仍表示會選擇盡可能地將工作委託給 AI，以減輕他們的工作量。五分之四的香港員工期待不僅將AI 用於行政事務，更希望可用於分析和創意工作上。企業領導層表示他們希望使用 AI 可增加員工的生產力，而非讓AI取代他們的比例高達1.4 倍。

Microsoft表示，不僅是AI專家，每個員工都需要掌握與AI溝通等新技能來應對日常工作。在AI時代下，88%的香港領導層預期員工將需要擁有新的技能。80%的香港員工表示，他們目前缺乏合適的技能來完成工作。

Microsoft認為，員工需要了解雲端和AI的基本概念，以及如何負責任地使用AI解決商業問題。企業可以從現有應用程式中添加簡單的AI功能，逐步建立使用的AI能力。