Microsoft Bing有新功能　聊天機器能更人性化　個性可由用戶定義

微軟（Microsoft）為其必應（Bing）聊天機器人增加了一項新功能，讓你在不同的回應風格之間進行切換。這個由人工智能驅動的聊天機器人的回應有三個選項：創意（creative）、平衡（balanced）和精確（precise）。創意模式包括「原創和想像力」的回應，而精確模式則傾向於準確和相關，以獲得更多事實和簡潔的答案。



微軟已將必應聊天機器人的預設模式設定為平衡模式，希望它能在準確性和創造性之間取得平衡。這些新的聊天模式，現在正向所有必應人工智能用戶推出，大約90%的用戶應該已經看到了這些模式。

Bing有新功能，大家可從創意（creative）、平衡（balanced）和精確（precise）這３個回應風格中選擇。

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新模式應有助減少必應人工智能聊天機器人在初期曾出現過的瘋狂爆發回應。在Twitter和Reddit上出現大量無禮的回應後，微軟迅速為必應人工智能增加了一些嚴格的限制，而這家微軟最近幾天一直在放鬆這些限制。其中一些限制，使必應聊天感覺有點反應遲鈍，在微軟採取行動之前，聊天機器人會直接拒絕回答許多它有信心回答的問題。由於早些時候，對必應聊天服務進行了新的更新，微軟已經解決了大部分無反應的問題。

微軟網絡服務主管米哈伊爾-帕拉金（Mikhail Parakhin）說，這次更新包括「大幅減少必應無故拒絕回答的情況」。這也應該意味着「減少了回答問題時出現『幻覺』的情況」，所以希望必應聊天機器人能產生更少的胡亂回答。

微軟還在Windows 11的任務欄中添加了必應聊天機器人的快捷方式，將其快速訪問整合到Windows搜索功能中。現在有超過一百萬人在169個國家測試新的必應預覽，微軟最近向移動用戶開放了預覽，並將其整合到Skype對話中。

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