Microsoft Edge新AI工具「Copilot」　智能撰寫與回覆生產力大增

近日 Microsoft Edge 瀏覽器釋出的全新版本 110.0.1587.63 將 Bing AI 工具「Copilot」加入側邊欄，直接整合很熱門的聊天機器人 ChatGPT 幫助使用者在瀏覽網頁時進行更多操作，在寫這篇文章時微軟已經在發表會宣佈將 Copilot 加入 Microsoft 365，未來將可變成更智能的 Office AI 助理，無論是在 Word 產生草稿或製作 PowerPoint 投影片都沒有太大問題，勢必能大幅節省使用者時間，同時讓工作流程變得更滑順。



當使用者將 Microsoft Edge 瀏覽器更新到最新版本後，右上角會出現一個全新加入的 Copilot 功能（外觀是藍色的 Bing），點選後就會出現整合 ChatGPT 技術的 Bing AI 機器人，和新版 Bing 搜尋引擎聊天模式相同，因此帳戶還是需要通過等候清單才能使用，否則依然會出現排隊的訊息。

▼▼▼Microsoft Edge新AI工具Copilot▼▼▼

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至於有沒有更快速的方法取得新版 Bing 使用權限呢？依照網友分享的密技，可利用 VPN 跳板至日本地區、重新註冊一個帳戶，好像就能跳過等候清單直接免排隊，有興趣的話可自行研究看看囉！但也有一說是微軟已經開始加快開放的腳步，可能是因應 Microsoft Edge 新版釋出後的 Copilot 功能，讓大家都能夠使用。

全新 Microsoft Edge 瀏覽器除了整合 ChatGPT 聊天功能，還加入一個新的「撰寫」輔助模式，設定題材、選擇撰寫的語氣模式（專業、悠閒、熱情、新聞或有趣）、文章格式和長度後就能快速產生草稿，對於文字工作者來說非常有幫助，也能協助一般使用者進行相關主題的撰寫或回覆。

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