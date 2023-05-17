李澤鉅﹕長建經營方針為穩健及增長間平衡　擴展過程不會志在必得

長江基建（1038）今日舉行股東會，主席李澤鉅強調公司一貫經營方針為在場穩健及增長之間取得平衡，一直以來均堅持有關理念。物色的項目在風險評估及定價方面，均合乎特定範圍，進行擴展過程中絕不會抱有志在必得心態，已接近成為公司中心思想。



在股東會上有股東問及公司擁有大量現金，將如何使用時，李澤鉅指出公司持有180億元現金，負債淨額對總資本淨額比率為7%，自2018年起公司的信貸評級一直獲得「A/穩定」水平，公司正處於有利位置進行符合投資策略及條件的收購。

同時長建與長江集團的成員的戰略伙伴如長實（1113）及電能（0006），在世界較困難時期擁有雄厚財務實力，令公司處於有利位置把握與時湧現之環球投資機遇。

談及去年業務表現時，李澤鉅指出要留意公司的營運單位帶來的貢獻。因利息與外匯率時上時落，最重要留意營運。拆開兩項數據，公司去年業績備受利率上升導致成本增加，部份與通脹排鈎的債券在收購合併時取得，加上外幣兌港元轉弱。可是年內基建資產帶來的貢獻按年升7%，若以業務所在地貨幣計算，基建投資組合貢獻按年達16%。

他亦表示基建業務屬非常長期生意，通脹引發的貨幣波動及財務上升為周期性，對公司營運不構成重大的中/長期問題。他亦指出通脹往往對利率成本及營運開支帶來短期負面影響，但是公司的受規管業務具有保障實質准許的回報機制。受規管資產會跟隨實際通脹與時上調，使因通脹上升的成本可於其後年份收回，只是入賬日期不同。

長建予股東回報跑贏盈富

李澤鉅又指出對長建而言環境可持續發展並非只為合規層面，而是一門生意。公司各配電網絡一直支持所在地政府實現淨零碳目標。相關計劃如電動車充電設施﹑智能電網及促進太陽能輸入電網等技術，正在進行試驗及開展。可持續能源生產商EDL已成功運用風能﹑太陽能以及堆填區及地下煤礦產生的廢氣生產能源。電能旗下的港燈（2638）正建設海上液化天然氣接收站，及如期推出智能電表。

對於有股東指出長建股價表現，李澤鉅指出從年初至本周一（15日），若計及派息及股價升幅，期內長建股東錄得投資總回報為14%，盈富基金（2800）的回報為1.5%。從2020年底至今，長建的年度化回報率為9.5%，盈富基金為負9.5%。至於公司會否以每年增加派息為目標，李澤鉅直言基於監管條例不能對派息作預測，但對公司前景深感樂觀，期望持續為股東增值。