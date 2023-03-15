長建去年多賺3%　全年派息增1.2%　派息連續26年增加

長江基建（1038）公布截至去年12月底止全年業績，股東應佔溢利為77.48億元，按年增加3%，派末期息1.83元，連同中期息70仙，全年派息2.53元，按年增加1.2%，為上市26年以來股息連年增長。



公司指出，基建資產持續展現堅韌實力，帶來7%增長，若以業務所在地貨幣計算，基建投資組合貢獻按年升16%。

公司指出，年內來自電能（0006）的溢利貢獻為20.33億元，按年跌8%。英國基建業務溢利貢獻增加30.69億元，按年升29%，與年內有一筆非現金遞延稅項相關支出在2021年入賬，及去年出售Northumbrian Water的13%權益而錄得一次性收益。

公司又指出來自澳洲業務溢利貢獻增加4%至19.76億元，歐洲大陸業務溢利貢獻跌4.4%至6.64億元，加拿大業務增加30%至6.17億元。

負債淨額對總資本維持但水平

公司指出對前景深感樂觀，並持有大量現金，負債淨額對總資本淨額維持於低水平，加上具有提供優質服務﹑提升營運效率及引進投資的往績，均進一步鞏固公司作為全球基建業界翹楚地位。

公司亦表示增長策略與恪守審慎理財的原則相輔相承，又指出公司在追求持續收益增長的同時，一直保持理想負債水平，一貫經營方針在穩健及增長間錄得平衡。