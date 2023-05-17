國泰4月客運量按年增3283%至138萬人次　8月恢復往來南非航班

國泰（0293）公布4月客﹑貨運量數據。上月載客138.1萬人次，按年增加3,283%，貨運量按年增加18.4%至10.93萬公噸。公司指出上月在復活節假期客運需求強勁，4月9日單日載客人次達5.32萬人，為疫情爆發後新高。公司又指出隨著夏季旅遊旺季臨近，正努力逐步增加客運航班運力，預告在8月1日起恢復每周3班往返香港至南非約翰內斯堡的航班。

國泰指出上月收入乘客千米數按年增加3,199%，客運載率為86.9%，按年增加31.3個百分點。以可用座位千米數計算，運力按年增加1,973%。

貨運方面，上月貨物收入噸千米數按年增加93.3%，運載率下跌16.6個百分點至63.6%。以可用貨物噸千米數計算的運力按年增加143.7%。

10月起往來芝加哥航班恢復至每周3班

顧客及商務總裁劉凱詩表示，展望5月份及以後，將繼續致力把顧客和香港樞紐與世界重新接軌。隨著夏季旅遊旺季臨近，正努力逐步增加客運航班運力，將於8月1日起恢復每周3班往返香港及約翰內斯堡的航班，再度連接香港與非洲兩地。此外，芝加哥航班服務將會於10月3日起恢復每周3班往返香港，進一步擴闊北美航線網絡至7個航點，加強香港與北美的聯繫。

貨運方面，劉凱詩指出雖然5月初的勞動節及黃金周假期影響短期需求，但預期情況於往後數周會有所改善。會繼續按市場需求調整貨機網絡，捕捉商業機遇。隨著客運航班增加，客機腹艙運力亦不斷提升，為顧客提供更多選擇。亦樂見各特殊貨運方案在不斷增長的航班網絡中，需求愈見殷切。