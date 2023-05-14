國泰航班跑道慢速滑行被指「呃鐘」　員工反駁薪金仍較疫前少三成

疫情後航空業逐漸復蘇，不過有國泰近日向員工發電郵，提及有部份國泰航班於跑道滑行時，其速度較其他航空公司「明顯緩慢」，加劇機場跑道擠塞；國泰內部調查亦發現相同情況。國泰於電郵重申，不會追究之前情況，但如發日後有航班的滑行速度，仍較其他航班的平均速度為低，會採取跟進行動。

有國泰員工批評，2020年國泰大裁員後薪金大減，至今仍較疫情前少三成，不少員工至今仍然非常不滿；而機師薪金按時間計算，「飛快啲係減緊自己人工，何必做好啲？」



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航班升降前都會在跑道上滑行，然後再起飛。《香港01》獲得國泰向員工所發的電郵，內文指近日與機管局會面時，對方引用數據指，部份國泰航班滑行時，其速度明顯較其他航空公司緩慢（considerably slower speeds），包括離港及抵港航班，加劇機場擠塞。國泰指，內部系統亦發現有相同情況。

飛機升降前都會在跑道上滑行，然後再起飛。（資料圖片／夏家朗攝）

翻查數據亦發現滑行速度較慢 惟相信問題不普遍

國泰於電郵指，當情況許可時，滑行速度可達至30節（kts，即時速30海里）；而在實行「減少滑行過程中的引擎操作（Reducing Engine Taxi-in）」，平均速度減至15至20節亦一般是可行。國泰指，原本預期翻查數據時，會見到上述速度，但實際並未如預期之內，即速度低於上述情況。

國泰續指，相信問題「並不普遍」，亦不會追究之前的問題，但審視之後的數據，假如往後再有航班滑行速度低於平均水平，如有需要會採取行動。

飛機升降前都會在跑道上滑行，然後再起飛。（資料圖片／夏家朗攝）

有國泰員工向《香港01》表示，相信有機師拖慢滑行速度，是由於裁員後薪金大減，雖然今年初國泰宣布加薪3.3%，但現時仍較疫情前比較減少三成，「最主要係因為啲機師好唔服公司，好唔服新合約被人減咗咁多錢。」他解釋，機師人工接時間計算，「飛快啲係減緊自己人工，何必做好啲？」不過，國泰員工對記者指，不認為機師有意「呃鐘」，只是同事「唔會特登做好啲幫公司。」

他又指，相對於燃油及其他開支，人工所佔比率並非最大，批評國泰拒絕恢復疫情前的薪酬水平，促請盡快加薪。