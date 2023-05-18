長實﹕從來並無撤出香港等市場　只揀項目　不挑選投資地點

長實（1113）日前宣布向英國社會地產投資信託基金Civitas提出全購，作價約48億元。主席李澤鉅於股東會上指出，Civitas具備穩健收入及可靠回報的特質，符合公司投資準則，亦可以擴展公司在環球房地產資產組合。



對Civitas運作相當熟悉

李澤鉅指出過去多年，Civitas建立了良好往績，與很多地方政府（Local Authorities）及護理機構有良好的合作關係。Civitas提供社會護理服務，有ESG的意味，為英國National Health Service（國民保健服務）減輕壓力，所以生意之外甚具意義。他又指出，外界未必留意到自Civitas房地產投資信託基金首次公開招股以來，長實聯屬公司Civitas Investment Management 一直擔任其投資及資產管理顧問，因公司公司很熟悉對方運作，所以可以很快行動去促成這件事。

就近年長實在港購入多幅地皮，是否將投資重心重回香港及內地。李澤鉅指出公司作出每一項投資，最重要的考慮因素是項目的質素、穩健性及回報率。作為跨國企業，整個長江集團每日都面對很多投資選擇，涉及不同地域，以及不同行業，這是公司的特點。

他指出公司從來不是選擇投資地點，而是揀選項目。對於能産生理想回報的優質資產，不論在香港、内地、或其他地區均會考慮。目前公司於全世界50多個國家投資及經營多元化業務，對每一個地方都是本地市場，從來都沒有撤出過香港、內地、英國、歐洲、加拿大、澳洲，每一個地方都是本地市場。

投資時不會抱持志在必得態

他強調對於進行投標或收購時，不論項目位於那個巿場，公司從不會抱有「志在必得」的心態。他指出，無論在投地或在英國收購Civitas，一向嚴守「財務紀律」，只要項目屬優質資產、回報合理便會研究。同時重申對任何投資並不會抱有「志在必得」的心態，「唔識」追價。

談及本地復常中港兩地恢復通關，以及五一黃金周期間生意表現時，李澤鉅指出，香港入境限制放寬後，商務或旅遊人數增加，對集團酒店及服務套房業務發揮正面刺激，入住率及收益均在上升中。

發展局去年底公布「明日大嶼」交椅洲人工島填海方案，最新估算成本為5,800億元。（發展局圖片）

希望交椅洲項目政府可回到本

至於長江中心二期租務情況，他指出正與客戶洽談租金中，不會把底數公開，會在租務情況至差不多時，再向大家說明，又表示優質的海景寫字樓供應不多。

此外政府擬對交椅洲進行填海工程，以增加本地土地及房屋供應。李澤鉅指出已經有很多人就這個項目發表了意見，不想再多說。簡單而言，希望政府能夠「計到數」，並希望正如政府所料，樓價與地價會上升至政府現時預計的成本價，希望「回到本」。