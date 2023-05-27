Nvidia英偉達創辦人黃仁勳分享成功之道﹕是跑而非走路

近期市場最備受關注的科技公司，非英偉達（Nvidia）莫屬。經過多日升勢，該公司市值已逾9,600億美元。已躋為億萬富豪的英偉達創辦人黃仁勳今日（27日）於台灣出席公開活動時，既指出人工智能（AI）重要性外，更指出要成功需要「Run，Don’t walk」（是跑而非走路）。



他指出當日公司是有機會進軍智能手機晶片市場，惟最終放棄並將目標落入發展新電腦。他認為AI深度學習具有潛力，能解決一般電腦無法解決的問題，又指出軟件為全新發展方向，最終將公司產品成為AI模型不可缺少的產品。

他進一步指出要掌握AI的獨特優勢，及謙遜地面對錯誤﹑懂得犧牲及取捨為成功關鍵。並且要懂得努力奔跑，成為獵食者而非被獵食（either you’re running for food，or running being food）。

Nvidia：圖為2022年5月25日，美國半導體企業英偉達（又譯輝達）加州聖克拉拉總部外的公司標誌。（Getty）

稱AI創造不少新職位

他亦指出AI將改變所有產業，創造以往未曾存在的職位如數據工程﹑提示工程等；又指出具靈活性的企業會將AI提供的機會增加，較少這樣做的企業或會凋謝。

黃仁勳亦指出以往公司發展的過程。公司首款產品為遊戲用3D顯示卡，並將與遊戲生產商SEGA合作。後來發展策略錯誤，須向SEGA的行政總裁解釋無法繼續合約，亦希望對方能全數付款，否則公司將會倒閉。最令其警訝是對方願意支付款項，促使公司能在6個內發展新的顯示卡產品，令市場意外。