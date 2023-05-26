NVIDIA英偉達CEO黃仁勳身家今年漲146% 晉升吸金最快億萬富豪
撰文：聯合新聞網
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晶片大廠英偉達（NVIDIA，又稱輝達）遠優於市場預前的樂觀財測推動其股價25日狂飆，收盤價創下新高紀錄，這使得該公司共同創辦人、行政總裁黃仁勳的財富一天之內膨脹64億美元。
黃仁勳周四的財富來到空前高點340億美元，比起周三躍增23%，今年來累計增長146%，根據彭博億萬富豪指數，是今年迄今全球億萬富豪裡身價竄升最快的人。
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受惠於AI熱潮的英偉達在周三盤後公布財報，預測本季銷售可達110億美元，甚至超過最看多分析師的預期，華爾街先前估計僅達大約72億美元。此一樂觀財測推動英偉達股價周四暴漲24.37%，收在379.8美元。
黃仁勳的財富幾乎全部來自英偉達股票。經常穿黑色皮夾克、肩上有英偉達Logo刺青的黃仁勳於1993年共同創辦這家全球最有價值的晶片製造商，並在1999年推出第一款圖形處理器。
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英偉達創辦人黃仁勳：中國市場無可取代 晶片不一定要在台灣做Nvidia英偉達CEO：中美晶片戰或為美國科技業帶來巨大損害Nvidia首季盈利升近27% 料次季收入達110億美元 盤後股價升25%Nvidia：華府對北京的打壓將令行業蒙受巨大損失NVIDIA與聯發科合作開發新處理器 顯卡率先應用於Android手機美媒：美國制裁推動中企自研 不靠先進晶片開發尖端AI
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