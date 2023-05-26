英偉達創辦人黃仁勳：中國市場無可取代　晶片不一定要在台灣做

人工智能AI熱潮讓晶片設計巨頭英偉達（Nvidia）繳出亮眼財報表現，5月25日股價大漲近25%至379.80美元創下新高，連帶刺激包括台積電在內的概念股迅猛上漲。英偉達創辦人黃仁勳先前的談話再次成為討論焦點，尤其他曾直言，「晶片製造不一定得在台灣，但中國市場卻無可取代」更被認為是一針見血點出台灣困境。



黃仁勳接受英媒專訪24日刊出，暢談美中貿易戰對晶片業的衝擊。黃仁勳坦言拜登（Joe Biden）政府的出口管制措施，讓英偉達綁手綁腳，無法在英偉達的一大市場上銷售先進晶片。

黃仁勳受訪時強調，如果美國企業無法與中國做生意，將對美國企業造成巨大損失。「無論是對零組件來源或終端產品而言，中國市場大概占了美國科技產業三分之一市場，有其不可替代地位。」黃仁勳說道。

英偉達股價5月25日創新高，共同創辦人黃仁勳的財富一天內膨脹64億美元到340億美元，創下新高。（Nvidia Blog圖片）

此外，再就美國續頒制裁，黃仁勳反面提醒，「美國實施制裁的同時會刺激大陸自力更生發展先進晶片，這時美國就要很小心，英偉達也會因此面臨激烈競爭」。

黃仁勳認為，美中晶片戰升級，將使美國科技業面臨「巨大的傷害」，拜登政府先前透過激勵在美國設廠的《晶片法案》（CHIPS and Science Act）將失去用處，因為產能過剩，美國晶圓廠沒有需求，「大家將來可以在晶圓廠中游泳了。」

最後，包括NVIDIA在內，大部分美國先進晶片都在台灣製造，外界擔憂台海衝突會讓晶片製造遭到破壞，黃仁勳表示，「理論上，在台灣以外的地方製造晶片，是可行的，但中國市場是無法被取代的」。黃仁勳喊話美國議員對於向中國施加更多的貿易限制時要更深思熟慮，如果失去了中國市場，將沒有其他的應變方案，因為世界上沒有其他的中國、只有一個中國，如果無法和中國進行貿易，這對美國的企業將造成巨大的傷害。

黃仁勳於1963年出生於台灣台南市，1972年與家人移民美國，現為繪圖晶片公司NVIDIA的共同創辦人暨執行長。