亞太區航空快速復甦？IATA：今年底前料恢復疫前約七成

隨着日本重新開放邊境，韓國解除入境檢測，亞太地區的航空旅遊將進一步恢復。國際航空運輸協會預測，亞太地區的航空交通量，今年底前可恢復至2019年冠病疫情前約73％的水平。



國際航空運輸協會（IATA）亞太區副總裁吳仕綿星期二（10月11日）在一場線上記者會上，透露上述預估數據。

他說，今年8月，亞太地區的總航空交通量已恢復至疫前約53％的水平，主要由國內航空旅遊帶動。若只看國際航空交通量的數據，亞太地區則只恢復至疫前約38％的水平。

「復甦如期，不過，要回到正常狀態仍有很長一段路。但毫無疑問，復甦步伐非常強勁，尤其除了中國之外，亞太地區所有重大市場都已開放。」

吳仕綿指出，根據IATA預測，到今年底，亞太地區的總航空交通量將恢復到疫前約73％的水平，區內的國際航空交通量則有望恢復到疫前約50％至60％的水平。

預估數據已將日本重新開放邊境納入考量，也假設中國會在下來幾個月，逐步放寬旅遊限制措施。

日本及韓國等熱門旅遊地重新開放邊境，加速亞太區航空2022年底前復甦。（AP）

儘管亞太地區多個市場近來宣佈放寬旅遊限制措施，但IATA對亞太地區航空交通量要到2025年，才會全面復甦的預測保持不變。

吳仕綿解釋，由於面對器材和員工有限的挑戰，航空公司需要一些時間恢復運力。加上，通貨膨脹壓力、地緣政治問題、勞工市場緊張及飛機燃油價格居高不下，推高機票價格等因素，都會影響復甦進度。「但這些都不敵中國仍未開放的問題。大家一直期盼中國重開，但不確定何時會發生，當然大家希望越快越好。中國是非常重要的市場，可幫助復甦步入正軌。」

IATA亞太地區機場和對外關係區域總監戈埃爾（Vinoop Goel）認為，中國重新對外開放時，預計會分階段進行，有可能逐步放寬限制措施，又或是按地區逐步開放。

歐洲一些機場今年夏季因人手短缺，導致機場運作嚴重受挫。對於亞太地區要如何避免情況重演，吳仕綿說，IATA一直同機場和航空公司合作，確保他們採用的服務和設施供應商，能對運力的復甦做出最精準的預估，並準備好一切所需資源。

9月入境我國旅客人次 創2020年2月來新高

另外，根據新加坡旅遊局官網的最新數據，上個月的入境旅客共計75萬2330人次，創2020年2月以來新高。

疫情前，9月一般是我國的旅遊淡季，入境旅客人次往往比7月和8月少，但上個月的入境旅客人次卻分別比8月和7月高出3.2％和3.5％，相信是因9月底舉辦的F1新加坡大獎賽所帶動。

今年的比賽吸引30萬2000名車迷入場，刷新新加坡首屆賽事創下的30萬人紀錄。