國泰於6月30日向政府支付累計遞延優先股股息　合共15.2億元

國泰（0293）在2020年6月獲政府提供資金以過渡困境，當時政府斥資195億元認購國泰優先股及認股權證，並提供78億元過渡貸款融資。可是從2021年2月以來，國泰因業績問題而無法向政府派發優先股股息，累計遞延優先股股息達15.21億元。國泰今日（6日）宣布，會在今年6月30日向政府派付上述金額的遞延優先股股息。



國泰又指出有意派付所有到期的優先股股息，並於適當時候贖回優先股。

國泰亦表示無需動用政府提供的78億元過渡貸款融資，該項融資將於6月8日到期。

新冠肺炎疫情於2020年初在全球多國地區及國家爆發，當時不同國家先後宣布封城及實施出入境限制，多個行業受到影響，航空業更首當其衝。國泰透過向政府發行認購股權證及優先股﹑尋求過渡貸款融資，以及透過供股117億元，以籌集合共390億元以應對難關。

其後國泰亦有透過發行可換股債券及發行美元債等方式來募資集資金，亦於2020年裁減部份人手以節省成本。

國泰旗下2公司冀年底回復70%客運力

國泰行政總裁林紹波指出﹕「我們非常感謝香港特區政府和所有股東於新冠疫情期間的大力支持，讓國泰集團渡過成立76年來最嚴峻的時期，砥礪前行，及維持香港國際航空樞紐的對外聯繫。」

他又指出隨著旅遊限制撤銷和出行需求恢復，繼2022年實現整體經營正現金流後，2023年至今繼續錄得經營正現金流。 「集團的財務狀況持續穩健。我們深信為香港重建國泰的復常之路已步上正軌，現在是適當時候開始回報香港特區政府對我們的支持。」

國泰集團（包括旗下兩家客運航空公司國泰航空及香港快運）已訂立目標，於2023年底運作疫情前約70%的客運運力，服務約80個航點，並計劃於2024年底恢復疫情前的客運運力水平。