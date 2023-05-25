國泰風波｜工會指冰封三尺非一日之寒   國泰：工會不代表公司

國泰航空有空中服務員涉歧視非英語乘客風波繼續發酵，國泰航空今（25日）下午發表聲明，指空中服務員工會為獨立工會，並不代表國泰，「公司不接受、支持或同意該會對事件的立場。」



國泰航空空中服務員工會昨晚發表聲明，指對於近日航機上發生不愉快事件導致3名空中服務員被解僱，表示深切遺憾，又指「冰封三尺非一日之寒」，促請公司從源頭正視問題，重建合理工作環境，提升員工士氣。



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國泰聲明：不接受、支持或同意工會對事件的立場

國泰航空服務董事吳潔文在聲明中「鄭重澄清」，指空中服務員工會為一個獨立工會，並不代表國泰，並明確聲明，公司不接受、支持或同意該會對此事（有空中服務員被投訴出言侮辱及歧視非英語乘客事件的立場）的立場。

吳潔文表示，國泰一直並將繼續與機艙服務員直接溝通，包括透過線上及面對面等多種途徑。公司會繼續聆聽他們的反饋，並積極回應。

吳潔文說，顧客因國泰專業優質的服務而選乘國泰航班，對他們的支持深表謝意；公司在重建國泰的過程中，致力提升服務品質的同時，亦會照顧員工利益及福祉。

國泰航空空中服務員工會下午在油麻地逸東酒店舉行周年大會，酒店職員稱活動不安排傳媒入內採訪。