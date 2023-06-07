富衛香港首季首年保費收入多疫前82%　本港內地客業務將均衡發展

中港通關帶動本港保險業務，富衛香港及澳門首席市務及數碼總監謝振國表示，受內地訪客及本地業務增長帶動，首季首年保費收入較2019年疫前同期增長82%，新業務保單數目較疫前增73%。第二季增長勢頭持續，期望全年可保持動力，對今年業務審慎樂觀，未來內地客及本地客會平衡發展，下半年將推出更多保障型產品。



他指出，內地經濟復甦步伐、國際形勢及地緣政治等因素均會影響業務前景，即使本港已與內地通關，內地訪客來港未完全復甦，需要分散風險。

首季新業務價值增34.9%

銷售渠道方面，首季富衛香港來自專屬代理人的壽險新業務價值，按年增長1.76倍，高於行業的水平。去年專屬代理人團隊人數按年多17%，淨增長全港第一，未來會持續增聘人員。同時平衡發展直銷渠道，售賣定期壽險（Term Life）及自願醫保等較簡單的產品。

另外，富衛集團昨日也公布今年首季業績，受惠於香港與內地恢復通關，加上泰國及其他新興市場增長帶動，首季新業務價值達2.47億美元（約19.3億港元），按固定匯率（CER）計算，按年增長達34.9%。

富衛表示，新業務價值增長反映香港與內地恢復通關後帶來的經濟復甦；泰國的銀行保險合作夥伴關係，亦繼續為業務帶來貢獻，富衛在新興市場專注提供保障和高利潤的產品，故錄得強勁新業務增長和價值。

至於首季年化保費等值（APE），按固定匯率計算增加11.3%，至4.35億美元。集團解釋，增長主要由泰國、柬埔寨和新興市場推動，惟部分被香港及澳門市場的下降所抵消，因集團去年首季曾簽訂一項大型一次性團體保單；日本市場企業自有人壽保險（COLI）銷售額下降，以及個人保障業務競爭加劇，也抵消部分增長。集團新業務利潤率按年升9.6個百分點至56.7%。