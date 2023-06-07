滙豐研究指樓市弱勢遭誇大　料今年樓價升8%　看好兩地產股

滙豐環球研究發表報告，對本港地產股維持正面看法。該行指出新樓銷售正逐步改善，認為最近市場將樓市疲弱情況誇大，相信樓市將會逐步恢復，惟預料不會出現「V」型反彈。該行預期今年樓價升8%，明年升4%。



該行指出近期地產股走勢較弱，主要反映港元同業拆息（Hibor）飆升，及二手成交量放緩。惟認為這屬過份憂慮，並預料將有更多正面因素出台，支持樓市復蘇。

對於財政司司長陳茂波於周一（5日）指出，擬考慮進一步放寬首次置業買家的按揭成數。滙豐研究認為銀行亦支持樓市，個別銀行向申請按揭的業主提供3%現金回贈，比率為16年以來最高，以爭取按揭業務。同時滙豐環球研究亦預期聯儲局會在今年6月結束本輪加息周期，亦利好對息口敏感的地產股。

該行更指出目前有6大因素利好樓市，分別為地產商減價致一手銷售改善，租金恢復增長，銀行支持的立場促進貸款業務，地產下跌有助改善地產商中綫盈利前景，更良好的政策環境，以及跨境活動復常預料下半年經濟回復強勢。

看好新地及嘉里

該行最看好住宅市場，其後依次為零售及寫字樓，主因是地產開發的風險回報平衡已改善，零售業則基於盈利恢復而進行重估周期。不過在租賃需求及供應增加下，對寫字樓看法較審慎。

該行對本地地產股維持正面看法，偏好新地（0016）及嘉里建設（0683），並予兩者「買入」評級，目標價分別為122.6元及24.4元。