JobsDB：打工仔平均加薪4.1%　76%有花紅或雙糧　平均獲1.4個月

有網上求職招聘平台進行調查，發現今年「打工仔」平均薪酬加幅達4.1%，連升三年兼成為近四年最高增幅，而當中76%「打工仔」獲發花紅或雙糧。



JobsDB公布最新的《2023年薪酬調查報告》，顯示，香港打工仔薪酬增幅連升三年！2023年平均人工加幅達4.1%，創四年內高峰，維持跑贏通脹的升幅。

隨著就業市場回暖，逾6成（61%）的全職僱員獲得加薪，較去年同期的53%有顯著增長。凍薪（35%）及減薪（4%）的比例亦比去年分別減少6個百分點及2個百分點

另外，亦有逾7成半受訪者表示獲發雙糧或及花紅，按年上升4個百分點，當中整體平均獲1.4個月花紅，與去年相若，顯示今年整體就業市場趨向好轉。

餐飲、零售、酒店及旅遊等有人工加

與數碼相關的人才依然需求熾熱，三大加薪比率最高的工種分別為「數據分析及研究」（+9.7%）、「數碼市場推廣 / 電子商務 / 社交媒體行銷」（+7.3%）及「資訊科技」（+6.6%）。值得留意，早前較受疫情影響的前線工種今年終於錄得正增長，其中「餐飲」、「零售」和「酒店及旅遊」的加薪幅度分別為0.6%、1.2%及3.2%。

儘管今年僱主在薪酬待遇及花紅派發方面均較過去兩年鬆手，惟打工仔對薪酬調整的滿意度僅較去年升0.01個百分點；而獲發花紅的受訪者中亦只有30%表示「滿意」或「非常滿意」，較上年的37%明顯下降，可見打工仔對薪酬福利的要求較去年更高。

與此同時，疫情減退，高達83%受訪者對就業市場持中性至樂觀看法，較去年大增23個百分點。故打工仔亦較往年更進取，欲趁市況向好，透過轉工尋求更渥厚薪酬待遇。8成受訪者傾向選擇向外謀求更好的機遇及對此持開放態度，其中以介乎26至30歲的在職人士最為進取，逾4成（43%）已計劃在未來三個月內轉工；並有79%的受訪者預期新工作的「錢途」更佳，較去年上升5個百分點。

事實上，打工仔的預計求職期亦有所縮短，由去年的5.6個月減至4.8個月，超過30%的受訪者更相信兩個月內可以找到新工作。

驅使員工尋找新工作的三大主因是基於「不滿意薪酬／福利」、「尋求更好的薪酬待遇」及「不滿意公司文化／管理風格」。（資料圖片）

報告指出，驅使員工尋找新工作的三大主因是基於「不滿意薪酬／福利」（41%）、「尋求更好的薪酬待遇」（40%）和「不滿意公司文化／管理風格」（36%）；至於願意留在現時職位的2成打工仔則表示「滿意現時的工作量」（42%）、「有良好的職場人際關係」（38%）和「滿意薪酬／福利」（33%)，一改過往數年打工仔因市場不明朗因素影響而不敢貿然轉工的局面。

員工與公司期待有落差

三分之二的受訪者表示，公司已陸續推出福利政策以平衡員工的工作與生活，然而具體落實的福利措施仍然未如員工預期。勞資雙方的期望落差最嚴重的首三項福利政策分別為「4天／4.5天工作週」，雙方期望落差值高達44%（意即68%受訪者期望有此福利，惟僅24%受訪者公司有提供此項福利）、其次為「彈性假期」，期望落差值20%，排名第三則為「彈性工作時間」，期望落差值16%。

另外，自疫情以來，靈活工作模式深受打工仔歡迎，除了省卻通勤時間外，額外休息時間更令上班精力倍升。調查結果中有68%的受訪者偏好混合或遙距工作，但僅有

32%的企業有實施並維持這種工作模式，相較於2022年的69%顯著下降，可見部分企業開始從遙距辦公回復至「舊常態」，要求員工重返辦公室，與打工仔憧憬的工作模式有天壤之別。

（JobsDB提供）

JobsDB：期望落差大 打工仔易有「離心」

JobsDB香港區營運總監李政勳認為，新生代打工仔的需求較過去更多元化，除了薪酬福利外，重視員工的工作與生活平衡，以及提供技能培訓機會，將會是未來留住人才的關鍵：「疫後復常，工作量增加令打工仔的工作壓力有增無減，甚至引致工作過勞，影響身心健康。打工仔一旦在工作與生活上失衡，加上勞資待遇期望落差大等情況，或許會對現職工作感失望，容易出現『離心』。故此，僱主應考慮加強員工福祉，提升團隊向心力，方能留住人才。」

平台於今年二月至三月期間委託獨立調查機構，向本港共3,797名本地在職人士進行網上問卷調查。