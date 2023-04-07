「打工皇帝」騰訊總裁劉熾平　去年薪酬大減42%至1.9億元人民幣

有打工皇帝之稱的騰訊（0700）執行董事兼總裁劉熾平，去年人工大減41.95%至1.87億元（人民幣‧下同），不過仍是董事局成員中最高。



假設劉熾平每周工作5天﹑每天作工9小時，即每日人工為71.9萬元，每小時人工約8萬元。

據騰訊於2022年年報顯示，去年劉熾平人工包括125.4萬元袍金﹑薪金為735.3萬元﹑花紅為2,043.6萬元，股份薪酬為1.58億元，津貼及福利為9.9萬元。

在2021年劉熾平總薪酬為3.229億元，當中包括袍金114.8萬元﹑薪金694.9萬元，花紅為2,299.7萬元﹑股份薪酬為2.917億元，津貼及福利為9.9億元。透過兩年薪酬組合比較，可以發現劉熾平去年薪酬大減，與股份薪酬減少逾45%，及花紅減少11.1%有關。

騰訊每名員工平均年薪逾百萬元

雖然去年劉熾平總薪酬按年跌逾4成，仍是眾董事中最高。其中董事長兼首席執行官馬化騰，去年總薪酬為3,869.4萬元。

在騰訊的年報內，亦有披露去年公司最高薪的5名員工總薪酬為41.7億元，按年增加4.4%。其中2人總薪酬均逾15億元，1人薪總約5.61億元，餘下2人各人薪酬約5.37億元。

截至去年底，騰訊擁有10.84萬名僱員，按年減少4%或4,335人。總薪酬為1,111.82億元，按年增加16.4%，即平均每名員工年薪約為102.05萬元。