企業為吸引人才擬提高薪酬及福利　84%受訪者指遙距工作助吸人才

如何吸引及招攬人才，為本港企業管理層深思的議題。有機構調查發現，當企業在制定削減成本措施時，仍希望保持薪酬及福利競爭力。不過逾80%受訪者表示，會在全職員工以外增加聘請獨立合約員工，以吸納傾向靈活工作而非全職工作的人才。



人力資源管理平台Deel在今年2月委託機構，進行一項名為「香港商界領袖﹕勞動力及招聘市場調查」。是次研究評估250名來自各行各業的香港商業決策者，對工作及拓聘前景的看法。

報告指出在談及人力資源管理的三大痛點時，找到合適人才最為急切（46%），特別是對高級管理層和初創企業而言，其次是管理勞動力團隊，如處理混合工作或全球員工事務（12%），及保持工作場所的靈活性。

報告亦顯示84%受訪者認為遙距工作適用於業務發展，當中47%受訪者認為遙距工作能夠幫助降低成本，37%受訪者則認為有助吸引人才。即使疫情防疫措施取消，擔任管理職位的千禧一代（89%）﹑企業首席級別高級管理層（90%）﹑科技行業（96%）及打算在香港以外地區進行招聘的商業決策者（89%）最為打算維持遙距工作安排。

逾80%受訪者稱企業擬提高福利及薪酬

雖然大多數企業都在裁定削減成本的措施，但同時仍希望保持薪酬及福利的競爭力，以吸引和挽留人才。當中73%企業正在制定削減成本措施，與此同時82%企業正計劃提高薪酬和福利待遇，以吸引人及留住人才，特別是初創企業（95%）。

報告亦指出，企業更願意聘請獨立合約員工加入，以吸納更多人才，當中初創企業（95%）﹑企業首席級別高級管理層（92%）及願意在香港以外地區進行招聘的商業決策者（89%）更為願意聘請獨立合約員工。