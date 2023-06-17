拉加德稱將繼續加息抗通脹　歐央行多名委員支持7月再加息

歐洲央行上周四加息0.25厘，與市場預期相符。該行行長拉加德表示，7月可能須繼續加息，至於7月後的政策方向，則將視通脹數據而定。她重申，歐央行將貫徹承諾，藉着加息以應對高通脹。



利率期貨數據顯示，近乎所有交易商都預期，歐央行將於7月再加息0.25厘。歐洲央行管理委員會多名委員也暗示，由於通脹高企及區內經濟持續增長， 7月可能須進一步加息0.25厘，9月情況則端視通脹數據而定。



市場預計7月再加息0.25厘

歐央行管理委員會委員暨德國央行行長Joachim Nagel表示，央行仍有大量工作有待完成，在夏季結束前仍須持續加息。

歐央行管理委員會委員暨比利時央行行長Pierre Wunsch指出，核心通脹未有放緩勢頭，情況極不理想，央行須看到核心通脹出現大幅回落勢頭，才適宜在9月停止加息。如果核心通脹屆時仍然接近5%，歐央行便須在9月後持續加息。

歐央行管理委員會委員暨奧地利央行行長Robert Holzmann認為，目前估計央行在7月後暫停加息是言之尚早。歐洲央行管理委員會委員暨愛沙尼亞央行行長Madis Muller認為，歐央行利率仍未達頂峰，因為該行仍未達致目標，即壓抑物價。