電盈旗下OTT業務黃Viu獲CANAL+斥3億美元　分階段入股

電訊盈科（0008）旗下OTT業務Viu（俗稱黃Viu）獲法國付費電視運營商CANAL+，先斥資2億美元入股，CANAL+將持有Viu的26.1%權益。CANAL+隨後再分階段把投資增至3億美元，成為 Viu 的重要策略性少數股東。

消息公布後，電盈股價倒升，最新報3.85元，升0.5%。



CANAL+可行使期權增持Viu至51%

電盈指出於今日（21日）Viu與CANAL+訂立股認購協議，CANAL+將認購總金額為3億美元的Viu股份，每批次認購須滿足或獲豁免若干條件。根據股份認購協議的條款，首次完成已於同日作實，Viu已按發行價11.3美元，向Canal+發行1,770.1萬股，涉資2億美元。完成後電盈與CANAL+將分別持有Viu約73.9%權益及26.1%權益。

公司指出CANAL+會再分批認購Viu的1億美元股份，惟須待Viu於2023年或2024年實現若干協定財務目標方後方向作實。

根據股東協議，待CANAL+完成股本投資總額後，CANAL+有權行使期權收購電盈持有場Viu股份。完成有關行使權後，CANAL+於Viu已發行股本總額中的股權的百分比按全面攤薄基準等於51%。

公司指出，認購期權的行使價須為以下兩項中較低者：（i）9.3億美元減股本投資總額；及（ii）CANAL+就其於Viu已發行股本總額中所持的股權百分比將等於51%已付或應付的金額，乃根據於緊接建議轉讓認購期權股份日期前財政年度的協定參考綜合收益計算。根據現時估計，（i）股本投資總額；及（ii）認購期權行使價之總和將少於9.3億美元。

Viu去年錄EBITDA 2200萬美元

電盈指出與CANAL+合作，是對Viu在亞洲﹑中東及南非視像串流市場的領先地位及末來重大增長埶會的心認可。憑藉逾6,600萬名每月活躍戶，及逾1,200萬名付費用戶，Viu在東南亞持續穩居為國際性及區域性視像串流平台的第一，按訂戶計位列前三。

電盈表示憑藉已經建立的強大的訂閱視頻點播及廣告視頻點播並行的營運模式，Viu可提供優質的區域及本地內容，包括由內容提供商提供語言本地化的不同類型的劇集及生活時尚內容，以及以「ViuOriginal」品牌製作的原創作品。除提供韓國內容外，ViuOriginal於泰國、印尼、馬來西亞及其他Viu市場製作的原創作品在各自市場均位居頂級之列。

電盈指出截至去年底Viu收益為2.5億美元，按年36%。付費用戶增長45%至1,220萬戶，每月活躍用戶增長13%至6,640萬戶。去年Viu錄得除稅﹑息﹑折舊及攤銷前溢利（EBITDA）2,200萬美元。截至去年底未經核稅前綜合虧損淨額1.4億美元，及未經審核稅後綜合虧損淨額為1.43億美元。

Viu於2022年12月31日的未經審核綜合資產淨值（經資本化股東貸款調整後）約為1.48億美元。

電盈期望發揮與CANAL+協同效應

CANAL+集團行政總裁 Maxime Saada 表示:「我們非常高興宣布與電訊盈科成為合作夥伴。CANAL+在歐洲及非洲已取得市場領導地位。我們期待亞洲能成為集團新的增長引擎，而我們對Viu的投資將會是達成此目標的重要一步。Viu已具業務規模,擁有廣告點播 （AVOD）和訂閱點播（SVOD）混合商業模式,並聚焦泛區域及本地內容,集合實現卓越增長並繼續成為區內領先服務供應商的所有元素。」

電訊盈科署理集團董事總經理暨集團財務總監許漢卿表示:「我們很高興能夠與 CANAL+開展合作關係，期望透過發揮CANAL+及電訊盈科在環球的協同效益，Viu更上一層樓。Viu在泛區域串流市場已建立其領導地位,我們相信目前是適當時機為業務引入戰略夥伴，進一步擴展其環球版圖，釋放Viu業務的潛力，為股東創造更多價值。」

Viu 行政總裁暨電訊盈科媒體董事總經理李凱怡表示:「我們建立 Viu 之時，目標是為媒體業務創新及轉型，並透過進入東南亞、中東及南非等大潛力市場，打入國際市場。在建立及穩固了 Viu 串流業務在亞洲的領導地位後,我們很高興能夠得到 CANAL+以策略投資者身份加盟,借助他們在優質製作、內容創作及專業發行的環球優勢，推動 Viu 加速增長。我們期待 Viu 的業務在電訊盈科和 CANAL+合力支持下再創新里程。」