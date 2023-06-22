三期快將結算　港股好淡對決｜許繹彬

24隻舉足輕重的港股正式被納入為雙櫃枱證券，可以以港幣或人民幣作結算，更在政府及港交所（0388）努力推廣下成為近日財經新聞焦點。惟首日正式交易結果出爐時，出現「雷聲大、雨點小」的感覺，反應不似預期。在首天人民幣櫃枱交易的成交只有1.77億港元，佔大市0.17%，其後數天成交亦未見轉強的跡象。

人民幣櫃枱在港其實並非新鮮產品，第一隻雙櫃位股份早在2022年8月已經在港交易的交易平台推出，它就是盈富基金（港幣2800，人民幣82800），緊接其後市場較多人炒作的ETF（如港幣2828, 人民幣82828）亦相繼出台，但此類股票在推出後，其成交量及成交金額並沒有帶來驚喜，所以儘管今次加入24隻在港較為有份量的股份至雙櫃枱交易，反應不似預期，可能亦是市場上的預期。

筆者認為，香港投資者或各地基金買賣港股，早已習慣以港幣結算，因此人民幣櫃位的推出，相信亦未必會改變他們的結算方式。由於香港資本市場於回歸後已作出重大的轉變，尤以港股為例，「港股通」開通後，北水南下已是港股的主流，其影響力更可用「成也北水，敗也北水」來形容，因此人民幣櫃位真正受惠者，相信是內地透過「港股通」計劃來港的投資者，他們可以直接用人民幣來港買入心儀的港股，省卻及免除匯率的變動所帶來的風險。因此24隻被納入人民幣櫃位的股份，在未接受「港股通」交易前，相信仍會淡靜；但當開通「港股通」及在大市氣氛有所起色後，就能見真章。現階段可能只會吸引一些認為人民幣處於低位，用人民幣買入心儀的股份後，如股價及匯率有所上升，有可能會出現雙贏局面的投資者。

至於港股，在端午假期前繼續顯示其疲弱一面，上周五曾因人民幣匯率有所反彈，令在內房及物管股的帶領下，曾重返20000點以上，成交更一度超過1,500億元。加上國家主席習近平會晤美國國務卿布林肯，更在會面上指出「讓中美關係穩下來、好起來」。言論一出，普遍均認為不論對港股及人民幣匯率也會帶來半點生機，當投資者滿以為港股有望重振雄風之際，兩者不但沒有出現預期的反應，反而再現新一輪跌浪，人民幣再次偏軟，更向半年低位邁進，港股升幅則全部消化，跌至19200點水平。

總括而言，在人民幣匯率繼續一蹶不振下，北水更可能因為國內兩天端午假期前，先行沽貨以作安心，而令港股跌幅又再次在全球稱冠。現階段是全無走勢可言，只有持續的弱勢；但下星期是期指即月、第二季及半年結結算，單憑今時今日的指數點數來看，一定較上季遜色，但由於已跌至近19000點水平，淡友不論在本月或本季已肯定屬贏家，故此在期結前可能會出現夾淡倉的情況，能否應驗還請投資者拭目以待。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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