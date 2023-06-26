東京迪士尼據報10月起加價！　開業40年首見破萬日圓門票

《日經亞洲週刊》報道，東京迪士尼宣布，由今年10月起，將調升東京迪士尼樂園及迪士尼海洋的門票價格，其中最高一級的門票價格，更是東京迪士尼開業40年來首次突破1萬日圓（約544.9港元）。



迪士尼指，東京迪士尼樂園從10月開始，將成人門票從現在4種分類，擴大為6種分類售價，除保留目前7,900、8,400、8,900、9,400日圓的價格區間，未來新增兩種更高價票種，藉此區隔人潮與因應日本本土通脹。

在2018年時，日本迪士尼的入口的冰雪奇緣（Frozen）園景全部鋪上白雪，十分應景。（MezzoMikiD Twitter圖片）

園區開業時票價為3900日圓

其中最高價格的10,900日圓幾乎是1983年東京迪士尼樂園開業時所收取的3,900日圓入場費的3倍。從官網公開的票價日曆來看，該門票幾乎都是連假和重要節日。

除了成人票外，東京迪士尼亦將中學生門票更新為6個區間，由6,600日圓至9,000日圓不等；而4歲以上幼兒和小學生門票則維持4,700日圓至5,600日圓不變。

雖然有傳日本東京迪士尼樂園最高門票價格逾萬日圓，折合為544港元，惟仍較香港迪士尼樂園門票價格低。據香港迪士尼樂園官方網頁顯示，普通日子的標準門票價格（12至64歲）為639港元，特定日子的標準門票價格為699港元，特定高峰日子標準門票價格更達到757港元。