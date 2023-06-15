消委會｜迪士尼等7成乳膠氣球懷疑致癌物超歐盟標　「对了」最高

乳膠氣球為佈置派對場地的必備之選，不過，消委會測試市面有售的19款乳膠氣球產品型號，合共35個樣本，發現全部樣本檢出不同種類的亞硝胺化合物及／或可亞硝化物質，當中部分屬懷疑致癌物，其中近7成型號（13款）檢出該等物質的總遷移量超出歐盟相關的玩具安全規定，反映本港出售的氣球產品超標情況較海外更為普遍。



消委會已向海關報告相關產品資料和測試結果，海關回覆指，已隨即派員在各區進行巡查，並成功購買了其中8款，現已交予政府化驗所進行安全測試，而檢測仍在進行中；至於另外5款產品則已經下架，市面上再無供應。



消委會測試市面有售的19款乳膠氣球產品型號，其中近7成型號（13款）檢出該等物質的總遷移量超出歐盟相關的玩具安全規定。（洪芷菁攝）

消委會早前於玩具店、精品及文具店、超級市場、派對用品專門店，以及氣球專門店等，購買11款單色或單一款式氣球產品，以及8款混色或混合款式的產品，以每個氣球計算，售價由$0.3至$19.9不等。

由於歐盟研究報告指出，氣球的顏色與會否檢出亞硝胺並沒有必然相關性，故消委會有就不同顏色／款式的樣本作抽驗，合共檢測了35個氣球樣本，以檢測其亞硝胺化合物及可亞硝化物質的致癌物質。

結果發現，在亞硝胺化合物方面，逾九成，即32個樣本分別檢出不同種類的亞硝胺化合物，當中有13個樣本的總遷移量均相對較高，超出歐洲玩具標準的總遷移量上限，同時未能符合歐盟《指令》的規定，其中一款对了DULE的黃色汽球樣本，其總遷移量更達0.39mg/kg，超出規定上限約6.8倍，而其NDELA的檢出的總遷移量亦達到0.05mg/kg或以上。

至於可亞硝化物質方面，檢測結果發現全部樣本均檢出不同濃度的可亞硝化物質，當中逾半即19個樣本的可亞硝化物質總遷移量由1.114mg/kg至6.502mg/kg不等，超出歐洲標準及歐盟規定上限，其中对了DULE的紅色汽球樣本的超標最高。

總括而言，檢測結果發現，只有6款型號，即12個樣本符合相關歐盟玩具安全規定，當中Everts 、Miracle Atelier和amscan金色氣球等樣本更沒有檢出13種亞硝胺化合物。至於其餘13款型號即23個樣本檢出的亞硝胺化合物及／或可亞硝化物質的總遷移量超出歐盟規定上限，當中有9個樣本檢出的2類物質總遷移量均不符相關規定，分別為Balloons的粉紫色氣球樣本，以及QUARTER POUNDER、迪士尼反斗奇兵8個裝印刷橡膠氣球、Qualatex和对了DULE等型號所檢出的亞硝胺及可亞硝化物質同時不符相關規定。

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對於相關檢測報告，对了的供應商回覆消委會時表示，在收到檢測報告後已即時停售相關型號的氣球產品，並指日後會留意相關玩具安全標準的要求，以確保其供應的氣球產品符合安全規定。至於迪士尼的獲授權代理商則指，是次檢測的氣球產品按美國玩具安全標準ASTM F963-17和相關規格生產，亦參考了美國CPSC16CFR方法檢測了產品的塑化劑含量，但亦會正視歐盟就亞硝胺及相關物質遷移量的有關規定。

▼消委會測試乳膠氣球 由高至低總評▼



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消委會亦已向海關報告相關產品資料和測試結果，海關回覆指，已隨即派員在各區進行巡查，並成功購買了其中8款，現已交予政府化驗所進行安全測試，而檢測仍在進行中；至於另外5款產品則已經下架，市面上再無供應。

消委會表示，近年海外研究組織分別發現當地近3至4成氣球樣本檢出的亞硝胺或相關物質遷移量未符歐盟規定，惟今次檢測結果發現近7成氣球型號相關物質的總遷移量未符相關歐盟規定，反映本港出售的氣球產品超標情況較海外更為普遍。

消委會建議有關執法部門參考相關標準加強抽驗，確保經由不同渠道或銷售模式供應的產品均屬安全，並適時研究相關法例對消費者的保障是否足夠。消費者方面，消委會指在使用氣球，建議使用氣泵為氣球充氣，避免用口直接吹氣，而玩樂過後應先清潔雙手及洗面才進食，有助減低接觸到有害物質的機會。消委會又提醒，未充氣的氣球應妥善儲存，充氣不足或已洩氣，以及已破爛的氣球碎片有導致窒息意外的風險，應當立刻丟棄。

另外，消委會在2020、2021及2022年分別收到1宗、3宗及1宗就氣球的投訴，而今年則收獲1宗相購投訴，情況與去年同期一樣。