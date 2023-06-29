港股七月翻身與否　還看人民幣｜許繹彬

港股於「六絕月」開始時出現「虎頭」格局，恒指曾一度在18000點邊緣一氣衝上20040點水平，氣勢突然「返晒嚟」。坊間一般評論更一度唱好，稱港股應該有望可以打破「六絕月」的宿命。加上外圍市況，尤以美股市場，一直呈現靠穩格局，投資者認為大跌風險不高，亦屬正常。但誰不知好景不常，踏入六月下半月開始，人民幣匯率不斷下跌，更曾一度跌至七個月低位，投資者一直憧憬中央會出手救市，市場上亦一直流傳著救市方案，但直至今日，所有傳聞均「只聞樓梯響」；市場不但沒有好消息，反而更一度傳出中央短期不會干預人民幣滙價，令港股在六月下半月再次陷於捱打困局，甚至出現五連跌的弱勢，19000點再度失守。跌市元兇當然落在受人民幣匯率影響最深的科技內房物管身上，儘管在期指結算前，市場又傳出中央干預人民幣匯率的傳聞，令人民幣曾作出輕微反彈，港股跟隨亢奮，反彈至重返19000點以上，但成交在北水欠奉的情況下，依然未見活躍，只有不足千億的成交慘況。

筆者認為，臨近月尾及適逢三期結算將至，人民幣及港股成交仍然處於低位時，出現反彈可能被視為技術性反彈，因為畢竟在連贏兩個月之下，現水平仍在20000點以下；而單從今日的恒指點數計算，一定已比上季結束時的20400點為低，淡友在臨近期結暫時忍手或收割，相信亦是人知常情。市場上雖然屢傳出救市傳聞，但美元兌人民幣匯率維持在7.2以上，意味著人民幣根本並未出現真正反彈，投資者必須留意，勿誤信傳聞。而港股最終能否在「七翻生」真的翻生，相信先決條件確實是人民幣能否扭轉弱勢，從而令北水有效釋放，才有助港股逃離困境。

總括而言，如上述情況未有改善，相信20000點的心裡關口並不易過，在成交有限的情況下，10天線19433點已是阻力重重，有可能會出現的夾淡情況下，建議投資者以短炒為主，對象仍屬反彈力較強股份，美團（3690）實屬短炒份子。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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