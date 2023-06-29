金管局夥15商戶推防詐騙約章　承諾不發超連結索資料

金管局今年首5個月共收到519宗涉及詐騙及金融犯罪的投訴，接近去年全年的555宗，當中391宗涉及信用卡未經授權交易。



金管局首度與零售、電訊、餐飲、交通及物流等不同行業大型商戶聯手推出《保障消費者防詐騙約章》，參與簽署的機構包括全港23家發卡銀行及15家大型商戶，包括大家樂、Foodpanda、Openrice﹑Yuu、易賞錢，HKTV mall，百家超市、屈臣氏及豐澤等。

金管局總裁余偉文表示，參與銀行及商戶承諾不會透過任何即時電子信息例如手機短訊、WhatsApp、微信等，向客戶發送超連結，要求其於線上提供個人及信用卡資料；會透過官方網站、流動應用程式，以及其他宣傳及推廣渠道，提醒公眾堤防疑似來自銀行或商戶信息；客戶及公眾可在機構的官方網站、流動應用程式或其他合適渠道，知悉機構聯絡資料，查詢及核實信息發送者的身份或訊息的真偽；並會為前線員工就《約章》提供培訓，更有效處理受騙客戶查詢。

他並指出，上周公布的提升信用卡客戶保障33項措施，將會在今年內分階段落實。

金管局副總裁阮國恒表示，希望《約章》未來不止有15家商戶參與，會有更多商戶參與。他指出，觀察到騙徒詐騙手法由去年較多為假冒郵政速遞機構，至近期較多為冒認電商等平台，以招會員或提醒積分計劃快到期可換禮物等手法，騙取消費者個人或信用卡資料。

他表示，消費者在作出任何交易，均需透過正式渠道登入官網，而非透過電子信息中的超連結進行。同時需要核實對方身份，不要輕易將個人或信用卡資料，以及一次性密碼等給予對方。

銀公﹕正逐步落實保障客戶措施

銀行公會主席孫煜表示，目前與會員銀行合作正逐步落實提升信用卡客戶保障共33項措施，期望6個月內能夠全面落實，工作包括加強人員培訓並成立專責隊伍，去處理詐騙個案。同時，提升系統包括網上及手機應用程式功能，落實如一鍵鎖卡及提升發出交易訊息提示功能等措施，並加強消費者教育及推廣。