金管局夥銀行推保障消費者防詐騙約章　23間發卡銀行及15商戶參戶

金管局今日（29日）宣布與銀行公會攜手推出《保障消費者防詐騙約章》，提高公務對保護信用卡及個人資料的意識。約章獲得不同行業的大型商戶﹑香港警務處和消費者委員會全力支持。



在金管局及銀行公會推動下，約章獲全港23間發卡銀行（如滙豐﹑中銀及恒生）及15間大型商戶（如大家樂﹑百佳）參與， 承諾不會透過任何即時電子訊息（如手機短訊﹑WhatsApp﹑微信等）向客戶及發送超連結要求他們於線上提供個人和信用卡資料，並會通過各種渠道向公眾傳遞「提防騙案」的訊息。各參與機構亦承諾提供合適渠道臨客戶查證訊息真偽，以及加強員工培訓，以體現《約章》承諾更有效處理客戶查詢。

各參與機構除承諾實施《約章》內的四大原則外，亦提出口號—「撳LINK前要三思」，加強公眾教育宣傳，並就防範信用卡騙案議題交流意見。參與機構代表性在研討環節上討論了目前信用益欺詐交易的情況﹑如何提高公眾對信用卡詐騙的警覺性，以及發卡銀行及商戶協助防範信用卡騙案的範例。與會代表亦藉此機會提醒市民，時刻注意保護好個人及信用卡付資料（包括一次性密碼）；進行信用卡交易時，應透過銀行和商戶的官方網站或流動應用程式（例如直接輸入商戶的網址或使用從官方渠道下載的官方流動應用程式）處理）；若收到任何商戶要求提供個人或信用卡資料的即時電子訊息，應小心核實訊息發送者的身份等。

金管局總裁余偉文指出，金管局很高興得到銀行公會和各界的大力支持，並與本港發卡銀行﹑商戶﹑警方及消委會攜手合作，致力提高公眾對保護信用卡資料的意識，加強防範信卡騙案，為香港市民提供更好的保障。