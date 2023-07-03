大劉與甘比愛兒親自設計桌遊開售　劉仲學︰獲不俗評價感喜出望外

華人置業（0127）管理之商場皇室堡的《WINDSOR Board Game Party》今日（3日）售賣多款好益智桌上遊戲及推出多元化活動。參展商之⼀、人稱大劉的華置前主席劉鑾雄的兒子劉仲學設計的桌上遊戲《Arctic Party》，亦正式開賣及開放試玩。



劉仲學旗下品牌「BJ Games」聯乘「Jiuga Games」打造的《Arctic Party》，由即日起在《WINDSOR Board Game Party》率先公開發售及開放試玩。劉鑾雄，華置行政總裁﹑人稱甘比的劉陳凱韻，兩人的三名子女劉秀樺、劉仲學與劉秀兒今日出席皇室堡的《WINDSOR Board Game Party》開幕活動，劉仲學並即場與玩家交流心得。劉仲學除了送贈其《Arctic Party》予慈善組織苗圃行動的受助兒童之外，也準備了小量親筆簽名版本的《Arctic Party》供支持者選購。

劉仲學又誠意邀請所有玩家就《Arctic Party》給予寶貴意見，將會送出小禮物以示感謝。有關詳情，可留意皇室堡在社交媒體的公告。

甘比表示：「自從《WINDSOR Board Game Party》這個活動於 6月中公布以來，我們看到網上有很多正面的留言，私下也收到⼀些⿎勵說話、捐贈建議及合作方案，真的很感謝大家。我們保證會從善如流，繼續推廣桌上遊戲及舉辦更多有意義的活動。如果大家有理想的方案，請隨時與我們聯絡，共襄善舉。」

劉仲學表示：「如同之前承諾，我早前已將《Arctic Party》贈予參加劉鑾雄慈善基金『生活援助計劃』的家庭，希望能帶給他們快樂。萬萬沒想到這個遊戲獲得他們不俗的評價，實在令我喜出望外，也為我的創作之路打下⼀支很大的強心針。為了令下⼀個作品更加完善，希望大家不吝給予寶貴意見。」

《WINDSOR Board Game Party》分為「桌上遊戲市集」及「桌上遊戲限定活動」兩大部分。前者的參與單位陣容鼎盛，包括「Jiuga Games」、「童創文化」、「Birdsnk」、「Time2Play」、「桌遊學苑」、「點子啟發」、「正派遊戲」及「YWCA 女青及⼀擊入魂」，合共售賣數十款精選桌上遊戲，滿足不同玩家的需求。至於「桌上遊戲限定活動」則包括桌上遊戲體驗活動、STEM 工作坊、新書發布會及講座等，並且有桌上遊戲模特兒和可愛的小朋友為場內玩家打氣。