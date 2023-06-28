GUM：上半年強積金人均賺5411元  料全年僅低單位回報

GUM數據顯示，6月強積金回報為2.2%，人均賺5181元。年初至今回報為2.4%，人均賺5411元。首5個月有44億元資金，由低風險資產流向包括股票基金的高風險資產。

GUM常務董事陳銳隆表示，強積金下半年展望主要取決於利率走勢、大中華區表現、中美關係及俄烏戰事等。當中影響中港股市較大的內地經濟方面，他相信，政府不太願意出台較大規模的救市措施，較有機會的是較為針對性的支援措施，包括樓市、消費及電動車等，料今年全年整體強積金回報僅有2至3%。他並建議，高風險投資者可以在不同的股票基金中，作出平均配置。

上半年北美表現最佳

股票基金中，年初至今表現最佳的為北美，回報率有16%，其次為歐洲及日本，回報率分別有14.7%及12%。表現最差的為港股，錄得負回報6.4%，另外港股追蹤指數及大中華也分別錄得負回報3.3%及2.1%。

而較低風險資產中的保守基金，已連續六個月錄得正回報，每個月平均回報為 0.2至0.3%，預期年回報可以高達 3至4%。

陳銳隆指出，若果中國最終出台大規模救市措施，恒指料將重上21000點，中國股市也能有5%升幅，全年強積金回報料為5至6%。

他表示，美聯儲點陣圖顯示利率有機會些微上調，市場預期明年年初減息，利好市場表現。中國經濟復甦步伐較預期慢，亦未見有大規模救市措施；中美關係短期內亦難以大幅好轉，俄烏戰事年底前亦和平解決機會偏低；料全年強積金整體表現不會太好。 投資者應留意不同地區板塊表現。

最佳與最差股票回報相差達兩成

GUM 策略及分析師雲天輝指出， 不同股票類別的回報相差十分巨大，以今年年初的表現為例，最佳和最差的股票類別平均回報相差高達 20%。成員可以考慮更多元化的風險資產配置，有利於優化組合回報及平衡投資組合風險。但他同時提醒投資者，強積金屬超長線的投資，投資者應留意經濟循環變動頻繁，轉換投資組合時需要額外小心，而且不應過分因應市場周期的升跌而進行頻密轉換。

他並指出，年初至今保守基金和債券基金回報相若, 但保守基金的穩定性較佳。債券基金則相對較為波動，有兩個月錄得負回報最高更達負2.8%。而受疲弱的人民幣匯率所拖累，年初至今人民幣貨幣市場基金錄得虧損。