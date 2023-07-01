強積金上半年表現檢閱　專家睇好美日股市　「現金倉」回報料逾3%

內地經濟復甦缺乏動力，加上美聯儲加息持續，中港股市表現反覆，拖累強積金第二季回報。據晨星數據顯示，季內下跌1.07%，年初至今回報僅有3.29%，低於市面定存年利率的4至5厘，人均則賺7,773元。但事實上，強積金中的歐美及日本股票基金，年初至今回報高達雙位數字，與表現最差的港股回報相差達近20%。



對於下半年以至中長期如何部署投資，有專家建議，年輕或能承受高風險打工仔，可以考慮加大對亞洲及美股基金的部署，認為值博率較中港股更高，而臨近退休或低風險打工仔，在目前高息環境下，可選擇與定存息相若回報的保守基金。



年初至今強積金回報僅有3.29%，人均賺7773元。﹙資料圖片﹚

上半年人均賺7773元

晨星數據顯示，截至本月27日，強積金6月平均回報為2.32%，以3月尾強積金總資產11,090.31億元及計劃成員469.4萬人計算，月內人均賬面賺約5,481元。第二季平均回報錄得下跌，人均賬面蝕2,528元。

6月表現最佳的港股基金，回報率有5.3%，其次為美股，中國及大中華股票基金，回報分別有4.62%及4.42%。不過，年初至今表現最差的也為港股基金，錄得負回報4.21%，其次為中國及大中華股票基金，錄得負回報2.39%。表現最佳的為美股、日股及環球股票基金，回報率分別高達15.08%、14.85%及11.69%，而歐股基金也有11.49%回報。

年初至今表現最差的也為港股基金，錄得負回報4.21%。﹙資料圖片﹚

大部分打工仔 仍偏重中港股票投資

資產管理集團首席投資總監雷智海表示，上半年強積金整體回報強差人意的主要原因為大部分打工仔仍偏重中港股股票投資。他建議，較為年輕或高風險打工仔，可以考慮下半年加大對亞洲股票及美股基金的中長期部署，認為值博率較中港股市更高。至於歐股，考慮到俄烏軍事衝突相關風險較大，故可暫不作考慮。

他指出，在投資分佈上，能夠承受高風險打工仔可以將40至50%的資產分佈在包括日本的亞洲股市基金，30%在美股，而20%則在中港股市。目前中港股市已跌至低位，在估值上有其吸引力，下半年有望隨著內地政府出台經濟刺激政策而回穩，恒指在較樂觀的情況下有望回升至24000點，故打工仔可考慮部署部分資產在中港股票基金。

雷智海：40%至50%資產可投放亞洲股票

而事實上，GUM數據顯示，近月打工仔已加強對股票基金的部署，流入股票基金的資金逐月遞增，由3月的5億元，增加至4月的9億元，再進一步倍增至5月19億元。年初至今累積有44億元資金，由低風險資產流向股票基金。相較低風險保守及保證基金，則流出最高52億元資金。

目前打工仔在股票基金的資產，佔強積金總資產比例達42.7%，當中港股及大中華股票基金佔比仍為最大，分別有8.7%及6.8%，回報較佳的美股佔比也有5.7%，相較回報可看齊美股的日股及歐股，佔比則為最低，分別僅有0.3%及1.5%。

陳銳隆表示，在高息和外圍環境不明朗的情況下，保守基金繼續可作為資金的避風港並獲取穩定回報。﹙資料圖片﹚

GUM：年初至今有44億元資金流向股票基金

GUM常務董事陳銳隆表示，高風險打工仔可以考慮更多元化的風險資產配置，包括歐美及日本股票資產，有利於優化組合回報及平衡投資組合風險。不過，要留意的是，市面上日股基金選擇有限。年初至今十大最佳表現基金中，有三隻為日股基金，分別來自東亞、中銀保誠及宏利。

至於低風險投資選擇方面，陳銳隆表示，市場預期美國最快明年減息，故此債券資產價格上升空間有限。由於環球各大央行長期量寬和近期貨幣緊縮的矛盾，債券基金波動較以前有所提高。而在高息和外圍環境不明朗的情況下，保守基金繼續可作為資金的避風港並獲取穩定回報，全年年率回報料可達3%以上。

事實上，據晨星數據顯示，向來被形容為極穩陣、猶如「現金倉」的保守基金（港元貨幣市場基金），今年以來連續6個月錄得正回報，累積回報1.37%。至於中度風險的預設投資策略中的核心累積基金，由於歐美股成份較高，年初至今也錄得不錯回報，達8.38%。

雷智海表示，能夠承受高風險打工仔，可以將近半資產分佈在包括日本的亞洲股市基金。﹙資料圖片﹚

雷智海表示，看好日本股市中長線表現，認為過去幾年資金對其有所低估。而事實上，近年由於中美關係轉差，加上中國政策存在不確定性，資金存在「去風險化」需求，由中港市場流出至亞洲其他市場，令後者在中長期持續受惠。短期來看，下半年亞洲區旅遊業有望持續復甦，帶動當地經濟及投資市場氣氛。

美股方面，他認為，市場對美國經濟過度悲觀，下半年資金料將繼續回流美股，利好上半年升幅落後於科技板塊的其他經濟周期板塊，帶動美股繼續造好。息口政策方面，雖然聯儲局稱今年內將再加息兩次，但隨著通脹放緩，今年有望僅加息1次或保持目前息口不作進一步加息，直至明年才會減息。