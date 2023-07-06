市場交投續偏淡　港股屬「真反彈」或「死貓彈」？｜許繹彬

港股踏入「七翻生」月交易日，確實有種「翻生」的感覺，曾再次在不足900億成交下，重返20天線（即19300點）水平，更一度在本周二只有761億元的情況下，直逼19500點水平，帶動大市有個好開始。除了被視為穩膽的股王騰訊（0700）、阿里（9988）、美團（3690）及港交所（0388）等反彈先鋒外；汽車股比亞廸（1211）急升及獅王滙豐（0005）亦創新高；加上醫藥股的配合下，成為帶動大市谷底回升的主要動力。然而，當投資者滿以為連續升穿10、20及50天線後便可以較為睇好，又似乎是言之尚早，昨天（5日）在國內數據強差人意的打擊下，令人民幣再度轉弱，恒指因而又無聲無色作出回吐，再次跌穿20天線（約19300點水平），更低見19,100點，後市又變得複雜難料。

筆者認為，在七月伊始，港股有一個好開始的原因，相信是受美國財政部長耶倫即將於本月6日至9日訪問中國所帶動，耶倫是次訪問是繼國務卿布林肯之後，不足一個月內第二位美國重要官員訪問中國。上次布林肯與國家主席會面後，並沒有帶來什麼驚喜，不但中港兩地股票市場同樣沒有半點漣漪，港股更在布林肯訪華回國後開始持續下沉。今次耶倫訪華，投資者就繼續憧憬會為中美關係帶來好消息，除商貿外，人民幣匯率會否因是次會面而可扭轉近期的弱勢等，均是中港投資者的盼望。

此外，外界普遍認為耶倫對華的言論一向屬温和「鴿派」，預期耶倫此行可協助緩和陷入持續膠著的美中緊張關係。因此消息一出，匯市及股市似有偷步炒的跡象，美元兌人民幣的匯率確實曾作出零星反彈，從而刺激港股有所反應，且修復19300點水平，但成交仍維持在不足1,000億元，暫未見其真實的氣勢。究竟人民幣匯率或港股現水平屬是「真反彈」還是「死貓彈」？仍需時間確認；港股在缺乏基礎下，人民幣匯率偶有所回落，便會「震散」；而在低成交下，板槐只會作輪流炒作，就如今日炒汽車，明日就沽汽車將資金轉移醫藥等現象。

筆者建議投資者現階段不適宜過勇，不過，若投資者認為耶倫是次訪華，會帶來「真實的驚喜」，或認為「七翻生」的上半月走勢會好像「六絕月」上半月般向好，或人民幣匯率有望進一步回升，不妨先行留意港交所的走勢，可能會帶來啟示。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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