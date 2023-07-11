鄭州舉招聘會　職位空缺月薪不足3千元　畢業生稱失去找工作熱情

內地青年失業率超過20%。雖然有個別城市舉行招聘會，可是招聘會上提供的職位空缺，對於年輕人而言不論工時或是薪酬均欠吸引力。



據英國傳媒報道，作為蘋果iPhone生產重鎮的河南鄭州，當地企業於招聘會開出的聘用條件是月薪不足3,000元（人民幣‧下同），每周工時為70小時。

報道指出內地過去幾年大力監管科技及手遊等行業，導致許多職位空缺偏向低端工作，對大學生而言欠缺吸引力。

報道引述一名姓王的商科畢業生指出，原以為在鄭州可為畢業生提供更好的職業前景。可是在招聘會上看到的工作多是工時長﹑月薪低，讓他失去尋找工作的熱情。目前只在能否找到一份體面的工作，更不用想買樓；又指目前工作經驗較學歷重要，因畢業生太多了。

成都畢業生指月薪僅父親人工三分一

報道另引述一名在成都﹑於會計系畢業，姓楊的畢業生。雖然找到一份月薪3,000元的工作，但是薪金僅為其從事建築的父親人工約三分一。坦言其父為其學業已花不了不少錢，明言其父這筆投資是不值得。

麥格理首席中國經濟學家Larry Hu指出，目前內地經濟非常疲軟，認為信心低迷是青年失業最大原因；又表示政府政策傾向關注安全而非增長，同樣為青年失業帶來壓力。