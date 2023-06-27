內地「最賺錢財經作家」吳曉波再被禁言　微博：炒作失業率

有內地「最賺錢財經作家」之稱的吳曉波，近日其微博帳號再次被禁言。新浪微博指吳以及其他網路意見領袖（KOL）炒作失業率、散布抹黑證券市場發展。



新浪微博發布「本週安全小貼士」指，「大V用戶」吳曉波等人透過炒作失業率、散布抹黑證券市場發展等負面有害信息，發布攻擊否定現行政策和管理制度的內容，因違反相關法律法規受到禁言處置。而微信公眾號「吳曉波頻道」最後更新停留在6月25日。

吳曉波被指炒作失業率、散布抹黑證券市場發展等負面有害信息。（微博）

吳曉波著有《激盪三十年》》等書，素有「最賺錢財經作家」之稱，微博帳號目前擁有473.2萬名粉絲。值得一提的是，2022年6月，吳曉波微博帳號也曾因為「違反相關法律法規」被禁言。另外，去年已有多名經濟學者、分析師被社交媒體禁言過，如任澤平、管清友等人。

網民點睇：

以言為諱

我不贊成他的言論，但是我支持他發聲的自由

失業率高怪大V和經濟學家？思路奇特

這些大V靠煽動情緒獲利，對解決問題沒有一點作用

他出過再多書，不影響他的言論對解決問題毫無用處，甚至對經濟提振起副作用



事實上，吳曉波以往亦曾多次發表爭議性言論，例如2021年7月，他在《財新時間》節目的訪談中提到：「我是個挺精英主義者的，這個世界不需要那麼多人，去同時思考那麼多問題。因為大部份人都是無用的。」 該言論曾經引發爭議。