UNIQLO母企｜迅銷中期多賺4.5%　上調全年收益及盈利預測

UNIQLO及GU母公司迅銷（6288）公布2月底止現財政年度中期業績，母公司擁有人應佔溢利為1,533億日圓，按年升4.5%，派中期息125日圓。



公司又指出，期內收益為1.467萬億日圓，按年增加20.3%，事業溢利為2,173億日圓，增長14.5%，經營溢利為2,202億日圓，增長16.4%。

公司指出期內海外UNIQLO收益為7,552億日圓，按年增加27.3%，經營溢利為1,226億日圓，升22.2%。同時指出香港市場表現強勁，上半年收益及溢利均錄得大幅增長，南韓市場收益及溢利均上揚。

日本UNIQLO上半年收益增長11.9%至4,951億日圓，經營溢利則下跌1.6%至673億日圓。同店銷售增長10%。

上調全年盈利預測至2400億日圓

GU業務期內收益按年增長18.5%至1,455億日圓，經營溢利按年增加39.2%至130億日圓。至於全球品牌事業上半年收益為702億日圓，按年增加19.1%，經營溢利下跌85.3%至1億日圓。

公司又指出由於上半年表現較預期理想，因此將全年收益總額預測上調至2.68萬億日圓，母公司擁有人應佔溢利預測上調100億日圓至2,400億日圓，全年派息將增至250日圓。