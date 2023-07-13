存款保障｜保障額或增至80萬　ZA Bank：用戶更有信心使用虛銀

香港存款保障委員會今日（13日）對存款保障計劃進行優化建議進行為其3個公眾諮詢，其中保障額由目前的50萬元提高至80萬元。同時指出為應付較高保障額，將向存保計劃成員再次收取建立期徵費。



ZA Bank表示，歡迎並密切關注香港存款保障委員會提出的多項優化措施，相信將存款保障額由現時的50萬元進一步提升至80萬元，有助增進廣大銀行用戶對虛擬銀行的認識與信任。如存款保障額能獲得進一步提升，全港銀行用戶將獲得更適切的保障，並更有信心體驗虛擬銀行嶄新的產品和服務，從而進一步推動以虛擬銀行為代表的香港金融科技發展。

存保會建議將存戶在銀行的存款保障金額增至80萬元。（廖雁雄攝）

提升獲保障存戶比率至92%

今次諾詢的建議中，建議保障額由現行50萬元增至80萬元。存保會指出該建議保障額既可以追上累積通脹，實質保障額增加21%；同時提高獲保障的存戶比率，由目前的89%增至92%。存保會亦指出提高存款保障金額至建議水平，符合國際標準。若將保障額提高至80萬元，保障額相對人均本生產總值的百分比，將由現時的129%提高至206%，並接近其他主要經濟體的中位數。

預料銀行需時3年將基金增至82億元

存保會又認為，相關成本可維持在可控水平。隨著保障存款總額增加，存保會指出業界每年供款平均增加26%。假設新保障額於2025年初生效，預料需要3年﹑即2027年時才可以將基金目標額由63億元增至82億元。

供款機制方面，存款保障委員會建議業界從明年開始繳付預期損失徵費，金額為建立期徵費40%。同時為應付較高的保障額，建議作出修訂，讓存保會再次向業界收取建立期徵費，而建立期徵費率將維持不變。希望新目標金額能在合理時間內達標。

存保會主席劉燕卿指出，存保會一直致力保障小存戶，並藉此維持銀行體系穩定。（廖雁雄攝）

至於銀行合併時的存款保障安排。目前每名存款在每家銀行，包括已合併銀行的存款保障最高只能達到標準保障額。存保會建議如存在多於一家銀行將合併銀行有存款，相關存款在每家銀行分別繼續享有最高達80萬元的保障額，如合併未曾發生，為期由合併日起計6個月。

存保會主席劉燕卿指出，存保會一直致力保障小存戶，並藉此維持銀行體系穩定。自成立以來在保計劃一直有效維繫力存戶對銀行體系信心，相信今次提出的優化建議有助確保計劃繼續符合國際標準，並緊貼香港最新發展。