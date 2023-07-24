發改委梳理吸引民間資本項目清單　鼓勵民間投資項目發基建REITS

國家發展改革委發佈關於進一步抓好抓實促進民間投資工作努力調動民間投資積極性的通知，其中提出，搭建統一的向民間資本推介項目平台。發改委將依託全國投資項目在線審批監管平台，建立統一的向民間資本推介項目平台，發佈項目推介、支持政策等信息，便於民間資本更便捷地獲取相關項目信息，吸引更多民間資本參與國家重大工程和補短板項目、重點產業鏈供應鏈項目、完全使用者付費的特許經營項目等建設。



各地投資項目在線審批監管平台要完善功能、強化服務，及時更新項目清單，動態發佈地方政策、推介活動、項目進展等信息，爲統一的向民間資本推介項目平台提供更好支撐。

通知，其中提出，全面梳理吸引民間資本項目清單。各省級發展改革委要從國家重大工程和補短板項目中，認真選取投資回報機制明確、投資收益水平較好、適合向民間資本推介的項目，形成擬向民間資本推介的重大項目清單。要積極組織本地區有關方面，因地制宜選擇適合民間資本參與的重點產業鏈供應鏈等項目，形成擬向民間資本推介的產業項目清單。要組織梳理完全使用者付費的特許經營項目，形成擬向民間資本推介的特許經營項目清單。

通知又指出，鼓勵民間投資項目發行基礎設施領域不動產投資信託基金（REITs）。發改委將進一步加大工作力度，推薦更多符合條件的民間投資項目發行基礎設施REITs，促進資產類型多樣化，進一步拓寬民間投資的投融資渠道，降低企業資產負債率，提升再投資能力。各省級發展改革委要與自然資源、生態環境、住房城鄉建設等部門加強溝通協調，重點圍繞前期手續完善、產權證書辦理、土地使用管理等方面，幫助落實存量資產盤活條件，支持更多的民間投資項目發行基礎設施REITs。