發改委：近期將出台促進民營經濟、民間投資的政策文件

中國官方周三（19日）出台《中共中央國務院關於促進民營經濟發展壯大的意見》（以下簡稱《意見》）後，國家發改委官員周四（20日）透露，促進民營經濟發展、民間投資的文件將很快出台。



國家發改委副主任李春臨20日表示，圍繞《意見》的落實落地，國家發改委將會同有關方面，於近期推出相關配套政策舉措。一是推出促進民營經濟發展近期若干舉措。二是制定印發促進民間投資的政策文件，聚焦重點領域，健全要素保障機制，充分調動民間投資的積極性。上述兩份文件很快將出台。

李春臨稱，作為《意見》的「1+N」的配套措施，通過政策措施的集中推出，多措並舉，多管齊下，切實推動《意見》落地見效，促進民營經濟高質量發展。

此外，李春臨又表示，《意見》的核心目標就是通過有力舉措提振民營經濟的發展信心。除了優化民營經濟的發展環境，《意見》還就加大對民營經濟的支持，營造關心促進民營經濟發展良好氛圍等方面，提出了一系列的舉措。

李春臨舉例表示，在加大對民營經濟支持政策方面，以增強政策精準性、穩定性、實效性和協調性為重點來回應企業關心和訴求，完善融資支持政策制度，建立多方共同參與的融資風險市場化分擔機制，完善欠款常態化預防和清理機制，建立拖欠帳款清理與審計、督察、巡視等制度的常態化對接機制。強化人才和用工需求保障，暢通民營企業職稱評審渠道。完善支持政策直達快享機制，建立支持政策「免申即享」的制度，強化政策溝通和預期引導。根據實際設置合理的過渡期，在涉企政策、規劃、標準的制定和評估等方面，充分發揮企業家的作用。