力挽消費疲弱　發改委：將制定恢復與擴大消費政策　保GDP 5%達標

儘管大疫過去，但內地消費未如預期恢復迅速，民間消費保守為普遍現象。發改委政策研究室主任金賢東18日在記者會上表示，將推出一批促進消費的措施，圍繞穩定大宗消費、促進汽車消費和電子產品消費、拓展農村消費、優化消費環境等方面，出台一批務實管用的政策舉措並推動盡快落實。



根據最新數據，內地第二季經濟增速雖來到兩年高位，但表現仍不及市場預期，發改委表示，將圍繞穩定大宗消費、汽車消費等方面及早出台恢復和擴大消費政策，有信心實現今年5%左右的GDP增長目標。

發改委在7月18日舉行新聞發布會上提到，內地當前經濟運行正處恢復發展和產業升級的關鍵期，發展環境的複雜性和不確定性仍然較大，經濟持續恢復發展仍然面臨需求不足、動能不強、信心偏弱和一些領域風險挑戰。

對於恢復經濟，除了減免税費、房租等等成本性支出，企業其實更需要銷售收入和現金流的恢復。圖為中國北京市某商業區。（Reuters）

金賢東表示，目前內地消費遇到的問題，包含消費能力和消費預期相對偏弱、基礎設施和消費環境有待提升等問題仍然存在。下一步要針對制約居民「能消費、敢消費、願消費」的痛點和堵點來進行政策研擬。當局將按照落實一批、儲備一批、出台一批的思路打好政策「組合拳」。

金賢東指出，將從四大方面來施力：一是完善消費政策，持續建構高質量充電體系、支持新能源汽車下鄉；二是提升消費能力，增加民眾收入、著重青年群體就業等；三是優化消費供給，推進數字技術、應用場景和商業模式融合創新；四是改善消費環境，健全標準質量管理體系，加大質量安全監管力度等。

另一方面，在持續促進民眾增收上，金賢東表示，將健全工資合理增長機制，逐步提高勞動報酬，多渠道促進城鄉民眾增收，努力確保民眾收入增長與經濟增長基本同步。