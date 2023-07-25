彭博：米價或將觸及十年高位　印度出口禁令加劇全球糧食市場壓力

《彭博》報道，米價將大幅上漲，此前出口大國印度對多數品類大米頒布出口禁令，令本就受惡劣天氣和烏克蘭衝突影響的全球糧食市場壓力加劇。



泰國大米出口商協會的名譽會長Chookiat Ophaswongse表示，短期內米價會上漲，「預計會急彈，不會只是逐步上漲」。

他又指，另一個大米主要出口國越南，對5%白米的報價已為每噸600美元，因此泰國可能也會仿效。如果升至這一水平，將會推動泰國米價達到2012年以來最高，當前價格為每噸534美元，已經接近兩年高位。

多項穀物價格攀升

報道又指，大米價格飆升，再加上小麥、玉米和其他農產品在本月以來上漲，將推動全球糧食價格在經歷長時間下跌之後再度反彈。聯合國的世界食品價格指數在6月觸及2021年4月以來最低點，此前已經歷了長達五個季度的下跌。

印度的最新行動，加上早前對碎米的限制，預計該國總出口中的約30%至40%受到影響，野村警告稱，如果降雨不均以及國內通脹加劇，那麼限制範圍可能擴大到其他類別。就目前來看，這些措施可能會影響中國、馬來西亞、菲律賓、印尼和許多非洲國家。