厄爾尼諾現象重臨　彭博社：亞洲米價升至2年新高

隨着厄爾尼諾現象（El Niño）重臨，彭博社（Bloomberg）7月11日報道，進口商擔心農地乾旱、農作物損壞，開始囤積稻米，亞洲米價升至2年多新高。



厄爾尼諾現象每隔2至7年就會發生，它是一種由東太平洋海面的異常升溫所引起的天氣現象，導致在各地出現異常天氣。美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）6月8日宣布，預期中的新一輪厄爾尼諾現象已經到來，或在部份地區造成極端天氣，打破高溫記錄。

彭博社7月11日刊文指，根據泰國大米出口商協會（Thai Rice Exporters Association）數據，亞洲基準等級、破碎率為5%的泰國白米，價格在過去4個月上升15%，升至每噸535美元（約4,173港元），為2021年3月初以來的最高水平。

報道指，雖然印度的雨季降雨緩解當地部份地區農地乾旱的問題，但在泰國，乾燥天氣正威脅這個世界第2大米出口國。泰國氣象部門5日指，由於厄爾尼諾現象，該國大部份地區降雨量較平均水平低，並預料此情況在11月份加劇，甚至可能持續到2024年初。

泰國大米出口商協會榮譽主席奧帕翁（Chookiat Ophaswongse）表示「隨着厄爾尼諾現象出現，我們將於9月與10月左右開始清楚地看到干燥天氣的影響」，他又指「由於厄爾尼諾現象似乎會持續到明年，我們將看到囤積繼續增加。」

彭博社指，進口商開始以進取速度建立庫存，越南預計2023年大米出口量會升至約10年來最高水平，向菲律賓、中國和印尼買家的出口量會暴升。